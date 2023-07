Les RÉSIDENTS d’un village de carte postale craignent d’être « envahis » par des « raveurs indésirables » si un festival de musique underground a lieu.

Hightown Village est l’un des codes postaux les plus recherchés du Merseyside avec des propriétés d’époque, des paniers suspendus et des pelouses bien entretenues.

Mais maintenant, certains habitants craignent que tout cela ne soit menacé si le festival de batterie et de basse One in the Woods se poursuit.

Les organisateurs du festival de trois jours dans les bois d’Orrell Hill veulent maintenant modifier la licence existante, ce qui avait suscité l’inquiétude des habitants. La nouvelle licence leur permettrait de vendre de l’alcool de 8h à 23h.

Les habitants en ont assez du festival et craignent que la nouvelle licence n’aggrave les choses, selon le Liverpool Echo.

Un résident vétéran, qui a déclaré avoir vécu dans le village pendant plus de 75 ans, a déclaré : « Nous n’avons pas besoin de ce genre de choses pour faire tomber notre charmant village.

Une personne vivant dans le village a parlé de « raveurs indésirables » qui, craignaient-ils, « n’envahiraient notre petit village tranquille ».

Un autre résident a parlé de vibrations « ressenties dans tout le village » lors d’événements précédents et de préoccupations face à un comportement ivre et violent.

Un résident a déclaré que la musique lourde de basse était un problème particulier. Ils ont ajouté: « Les basses percutantes et les autres fréquences électroniques coupent tout ce que vous essayez de faire, vous ne pouvez pas regarder la télévision ou lire un livre, car cela arrive au point où vous ne pouvez rien entendre d’autre que le bruit sourd ennuyeux, le bruit sourd qui dure heure après heure. «

Un habitant inquiet a accusé les patrons du festival « d’exploiter les communautés rurales ». Il s’inquiétait également de l’effet du bruit sur les chevaux à proximité.

La question devrait être discutée au comité des licences du conseil de Sefton le 26 juillet.

Le Sun a contacté le Sefton Council et les organisateurs du festival pour obtenir des commentaires.