Notre village pittoresque est ruiné par des touristes qui volent des pancartes grossières – nous prenons les choses en main

Les habitants de FED-up dans un village du Dorset au nom grossier ont été tourmentés par des voleurs qui attrapaient des pancartes coquines – jusqu’à ce qu’ils ripostent.

Shitterton, un hameau pittoresque de boîtes de chocolat rempli de chaumières, remonte à 1 000 ans dans l’Angleterre médiévale.

Marre des habitants de Shitterton, Dorset, ont pris des mesures dans leurs propres mains Crédit : Alamy

Trois gars déguisés en Dumb and Dumber ont fait leur propre pèlerinage à Shitterton pour la charité Crédit : collecter

Mais le nom malheureux du village – qui signifie « ferme sur le ruisseau utilisé comme égout à ciel ouvert » – a attiré une attention indésirable pendant des années.

Le villageois Ian Ventham a déclaré à la BBC en 2010 : « Tous les deux ou trois ans, quelqu’un arrive et pique notre pancarte parce que, clairement, Shitterton est amusant.

« Nous pensons que c’était des enfants qui aimeraient l’avoir collé sur le mur dans une tanière quelque part. »

À l’époque prude de l’époque victorienne, des tentatives ont été faites pour changer son nom en Sitterton, mais cela n’a pas fonctionné car les villageois ont rejeté l’idée.

Mais comme le vol de panneaux dans le village – juste à côté de l’A35 entre Poole et Dorchester – est devenu un problème, les villageois ont remarqué qu’ils n’étaient pas remplacés.

Fatigué de passer inaperçu, chaque villageois a cotisé 20 £ et ils se sont apportés un panneau impossible à déplacer de 1,5 tonne.

Fait de pierre locale de Purbeck, le vaste monument est en béton et a coûté près de 700 £.

On pense que Shitterton est le seul endroit en Grande-Bretagne nommé d’après ce qu’il décrit.

Mais il a une concurrence féroce s’il veut être le nom de lieu le plus grossier de Grande-Bretagne.

D’autres spots là-bas incluent Twatt, dans les Orcades; Nob End, à Bolton; Cocks, à Cornwall et Fingringhoe, dans l’Essex.

Le réseau de noms coquins a laissé trois copains avec une idée : parcourir 1 600 milles pour visiter 27 des endroits les plus grossiers du Royaume-Uni.

Habillés en Dumb and Dumber, Lawson Smith, 57 ans, Jack Harmer, 60 ans, et James Conroy, 48 ans, ont profité des délices de Titty Hill, Cumwell Lane, Slag Lane et Penistone pendant deux jours.

Réfléchissant à leur défi – qui a permis de récolter 4 200 £ pour Service Dogs UK – Lawson, de Sheffield, a déclaré: « Nous trois sommes des idiots furieux. »

Andy et Magnus Tait ont fait leur propre tournée, se faufilant dans Slutshole Lane et Sandyballs.

Habillés en Dumb and Dumber Lawson Smith, Jack Harmer et James Conroy ont profité des délices de Cumwell Lane Crédit : collecter

Andy et Magnus Tait ont fait leur propre tournée, se faufilant dans Slutshole Lane et Sandyballs Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest