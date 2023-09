Notre village de carte postale est transformé en un enfer de parc de vacances – on dirait une caserne et des vies sont en danger

Les RÉSIDENTS d’une ville de carte postale sont furieux du projet de la transformer en un immense parc de vacances.

Les habitants du village historique de Sheriff Hutton, dans le North Yorkshire, célèbre pour son château du XIVe siècle, se sont unis contre le projet d’installer 32 lodges sur un champ où paissaient les chevaux.

Les habitants d’un village pittoresque sont furieux du projet de le transformer en un immense parc de vacances Crédit : NB PRESSE LTÉE

Les villageois pensent qu’un parc de 32 caravanes va ravager la petite ville Crédit : NB PRESSE LTÉE

Les habitants de Sherriff Hutton craignent un cauchemar de circulation et leur paix soit ruinée Crédit : NB PRESSE LTÉE

Les propriétaires mécontents s’opposent au projet de construction de cabanes de vacances « casernes militaires » dont ils craignent qu’ils ne provoquent un cauchemar de circulation et ne ruinent leur tranquillité.

Les chefs du conseil ont approuvé les plans pour 16 caravanes il y a moins de deux ans.

Mais maintenant, les propriétaires fonciers ont demandé l’autorisation de doubler ce nombre, ainsi que 72 places de stationnement.

Les habitants craignent que les cabanes ne donnent au village pittoresque « l’impression d’être davantage un parc de vacances avec un village attenant ».

Et ils craignent que les chalets de camping ne conduisent à un chaos de circulation dans le village – où la route principale est déjà considérée comme un point noir en matière d’accidents.

L’entrée du site s’ouvre avec une visibilité limitée sur une colline où les véhicules sont souvent enregistrés en excès de vitesse.

Les habitants disent que les automobilistes sont souvent surpris lorsque la route à 60 mph atteint un rond-point à l’entrée du village de campagne.

Le responsable des normes commerciales, Paul Wetherall, 56 ans, a déclaré : « Je m’y suis opposé. Je pensais que 16 cabanes, c’était bien, mais doubler cela semble tout simplement excessif.

« Je fais partie des nombreuses personnes dont la voiture a été radiée au carrefour. J’étais dans une Alfa Romeo qui s’est fait renverser par un chauffeur de taxi.

« Ma belle-sœur a également vu sa voiture radiée il y a environ un an.

« Le sommet de la colline peut être assez dangereux et l’augmentation de la circulation ne fera qu’empirer les choses. »

M. Wetherall a ajouté : « Je ne sais pas non plus vraiment comment ils vont l’aménager.

« Je sais que c’est un peu égoïste, mais j’ai toujours pensé que la meilleure chose dans la vie ici était qu’il n’y avait rien de l’autre côté de la route.

« Je ne pense pas que le développement ajoute à la communauté. Cela augmentera le trafic et ne rapportera rien au village.

« La seule personne qui y gagnerait serait le propriétaire foncier. Ce n’est pas une installation pour le village.

‘EXCESSIF’

Les promoteurs affirment que le plan révisé prévoirait le remplacement des 16 chalets prévus par 32 de plus petite taille et la construction d’un parc pour enfants loin des maisons voisines.

La demande indique : « Les lodges précédemment approuvés étaient considérés comme excessivement grands pour une utilisation en vacances à court terme et ressemblaient davantage aux lodges que l’on voit dans les parcs résidentiels avec des niveaux d’espace d’agrément pour la vie quotidienne.

« Les lodges proposés ici sont de taille modeste et bien qu’une augmentation du nombre d’unités soit proposée pour résoudre la question fondamentale de la viabilité, il est demandé au conseil de considérer que ces petites unités disposées selon un agencement organique sont beaucoup plus en accord avec les sites destinés à être construits. utilisation en vacances. »

Mais les habitants vivant à proximité ont déposé des lettres de plainte avant une décision d’urbanisme plus tard cette année.

Les villageois ont affirmé que les promoteurs « cherchent à construire autant de lodges que possible sans se soucier de l’impact environnemental, écologique ou économique ».

Todd Wauchab, 68 ans, et son épouse Noreen, font partie des opposants.

Todd a déclaré : « Pour être honnête, les 16 pavillons d’origine ne semblaient pas déraisonnables. Ils avaient l’air assez classiques et étaient revêtus de bois.

« Les 32, sur le plan, ressemblent à des caravanes fixes et elles se touchent presque.

« Il y a une différence de hauteur importante entre le site et les maisons voisines, elles vont donc être assez négligées.

« Pour moi, cela ressemble à une caserne militaire qui serait installée – sans le bénéfice d’un terrain de parade. »

Noreen a ajouté : « Il y a une forte augmentation du nombre de places de stationnement, ce qui signifie beaucoup plus de trafic.

« Le rond-point vous heurte soudainement alors que vous accélérez la colline. Les gens survolent le rond-point parce qu’ils ne révèlent pas qu’il est là.

« L’entrée du site est complètement aveugle. On ne voit rien venir en haut de la colline.

« Si vous tournez à droite, vous avez peut-être 10 mètres de visibilité, ce qui n’est rien lorsque les voitures montent la colline. »

«INTRUSION GRAVE»

Le château du shérif Hutton était l’une des résidences préférées de Richard III et d’Henri VIII et est ancré dans 600 ans d’histoire royale.

Le conseil paroissial du village fait partie des opposants au projet. Il a déclaré que les plans révisés représentaient un « surdéveloppement important du site » et une « intrusion grossière dans les propriétés voisines ».

Appelant au rejet du projet, un habitant a écrit : « Cette route est connue pour les excès de vitesse des conducteurs qui voyagent depuis et vers le village, il serait tout simplement incroyable qu’elle obtienne l’approbation.

« La municipalité et la police savent toutes deux que c’est une route dangereuse, comment cela peut-il se produire ? »

Mel Hunt a expliqué qu’il existait déjà quatre autres sites de glamping et de camping dans et autour de Sheriff Hutton.

Mel, 58 ans, a déclaré : « Pour moi, il existe une tendance selon laquelle les gens demandent d’abord une planification pour une chose, puis cela change.

« Ce n’est plus une route tranquille. Nous avons régulièrement des accidents et la plupart du temps, les voitures sont radiées parce qu’elles roulent très vite.

« Nous avons du trafic et des accidents. Il y a potentiellement deux fois plus de véhicules qui s’arrêtent sur une route très fréquentée, ce qui signifie plus de risques.

Elle a ajouté : « Nous avons déjà deux parcs de caravanes au sud du village et trois sites de glamping dans et autour de Sheriff – et ce sont exactement ceux que je connais.

« Nous ne manquons pas d’endroits où séjourner ici. Le plan initial était tout à fait correct – je n’y ai pas opposé d’objection. Mais maintenant qu’ils ont déposé une nouvelle demande, le schéma est totalement différent.

« Lorsque vous commencez à explorer cette application, vous réalisez qu’il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. »

Le conseil paroissial du shérif Hutton et les développeurs ont été contactés pour commentaires.