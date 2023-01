Notre vie privée a été ruinée par un nouveau domaine en cours de construction "dans notre jardin arrière"... le bruit est assourdissant

Les VILLAGEOIS sont furieux contre un immense lotissement en cours de construction au bord de leurs jardins.

Le bruit assourdissant des machines au quotidien rend les résidents “fous” et ils ne peuvent pas laisser leurs fenêtres ouvertes alors que leurs maisons sont recouvertes d’une épaisse poussière.

Willa Vickers, 71 ans, vit dans sa propriété depuis 15 ans et en a marre de la construction 1 crédit

Le développement d’Allison Homes dans le village de Moulton Chapel, Lincolnshire 1 crédit

Les familles disent qu’elles devront peut-être déménager car les maisons seront à deux pas de leur porte d’entrée 1 crédit

Les villageois de Moulton Chapel sont mécontents du développement des maisons construites derrière leurs propriétés 1 crédit

Les propriétaires disent que leur vie a été transformée en enfer au cours des neuf derniers mois par le développement de 86 maisons en cours de construction à leur porte à Moulton Chapel, Lincs.

Ils disent que le forage constant, qui commence chaque jour à 7 heures du matin sur Roman Road, fait vibrer les murs de leurs salons et laisse leurs jardins couverts de terre.

Les habitants craignent également qu’une fois les nouvelles constructions terminées, ils perdent leur propre intimité à cause des maisons donnant sur leurs pièces et chambres à coucher.

Certaines des maisons de deux, trois, quatre et cinq chambres sont construites à quelques mètres des bordures des jardins des gens, « gâchant la vue » sur les champs environnants.

Les familles vivant dans le village disent qu’elles pourraient être obligées de quitter leurs maisons de 360 ​​000 £ en raison du domaine, qui sera à un « jet de pierre » de leur porte d’entrée.

Willa Vickers, 71 ans, vit dans sa propriété depuis 15 ans et dit que l’un des jardins nouvellement construits reviendra directement sur le sien.

Elle a déclaré: “Je ne savais pas à quel point ce serait proche de chez moi. Lorsque les travaux ont commencé, j’ai été confrontée à une tempête de poussière qui s’est poursuivie pendant de nombreux mois.

“Je ne peux pas croire qu’il a été autorisé à être construit jusqu’à nos clôtures.

“Le bruit de la machinerie lourde était affreux. Il envoyait des vibrations dans ma maison – même les fentes de mon grille-pain ont commencé à vibrer.”

Elle s’inquiète pour sa vie privée à la maison lorsque le développement est terminé.

Willa a déclaré: “Ils ont été construits à au moins trois ou quatre pieds plus haut que le champ d’origine qui se trouvait derrière ma maison, il y a donc des craintes que je sois négligé par les voisins.

“Je pense qu’ils pourraient aussi bloquer la lumière dans mon jardin.

“Il y a 86 propriétés en cours de construction sur le développement près de chez moi et la route utilisée à côté de ces nouvelles constructions et les propriétés existantes sur ma rue est romaine et pas très large.

“Les développeurs se sont excusés pour la perturbation, mais n’importe qui peut le faire.”

Une autre résidente, qui ne souhaite pas être nommée, a déclaré qu’une des nouvelles maisons était en cours de construction à quelques mètres de son salon avant.

La famille d’accueil de 40 ans, qui vit avec son partenaire de 57 ans, a déclaré: “Si je jetais une pierre par la fenêtre, je pourrais frapper l’une des nouvelles maisons pour donner une idée de la proximité c’est au mien.

“La première maison du nouveau domaine est une maison à deux étages et donne directement sur ma maison en raison de la hauteur de terrain des promoteurs.

“Nous sommes et nous nous sentons soudainement très négligés et nous nous occupons d’enfants vulnérables dans notre maison, donc je m’inquiète pour notre vie privée.”

La femme a déclaré qu’au moins 20 nouvelles maisons supplémentaires étaient en cours de construction près de l’arrière de leur maison.

Elle a dit que les propriétés traversaient le jardin et les champs de sa famille, lui donnant l’impression qu’elles n’auront pas non plus d’intimité dans le jardin.

Le résident inquiet a déclaré : “Depuis le début, la construction du nouveau développement a causé beaucoup de perturbations. Le bruit et la poussière étaient insupportables, surtout pendant les mois d’été.

“La poussière entrait constamment dans ma maison et je devais la nettoyer tous les jours.

“Lorsque les constructeurs foraient, les murs de ma maison tremblaient et vibraient. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi perturbateur.

“Maintenant, ma principale préoccupation est que lorsque le lotissement sera terminé, nous perdrons toute notre intimité car la maison en construction est surélevée et peut voir dans notre maison.

“Je m’inquiète également des inondations car le drainage des nouvelles maisons doit aller quelque part et comme il est construit à un niveau supérieur, j’ai peur que cela provoque des inondations.”

Un troisième résident local, qui a souhaité rester anonyme, a ajouté : « Avant cela, nous avions de belles vues sur la campagne et les champs et maintenant ce n’est qu’un chantier moche.

« Avant trop longtemps, toute la lumière du soleil sera bloquée et des centaines de personnes supplémentaires descendront sur le village, qui aura du mal à faire face à tout le trafic supplémentaire.

“Je pense que beaucoup de gens vont déménager maintenant à cause de cela. Cela rend tout le monde fou et cela gâche une belle région.”

Le développement de plusieurs millions de livres de Chapel Gate, dirigé par Allison Homes, a commencé le 19 avril 2021 et devrait s’achever dans le courant de l’année.

Un porte-parole d’Allison Homes a déclaré: “Notre développement de Chapel Gate à Moulton Chapel a reçu le plein accord de planification du conseil de district de South Holland en 2021.

“Les niveaux sur le site ont été formés pour atteindre les pentes nécessaires à un système de drainage durable.

“Nous comprenons qu’il y a des préoccupations locales et discutons avec les résidents et le conseil pour y répondre.

“Nous avons également convenu d’arrêter nos travaux sur place pendant que ces discussions ont lieu.

“Le développement fournira 86 nouvelles maisons de haute qualité, y compris un certain nombre de bungalows et de propriétés abordables, ainsi que des espaces verts publics ouverts.

“Dans le cadre de notre obligation légale envers l’autorité locale, un total de 141 144 £ sera versé au titre de la section 106 pour la fourniture de services et d’infrastructures.

“Dans ce cas, cela a été attribué à l’école primaire et au centre médical locaux.

« Nous pensons que le développement terminé offrira un résultat positif pour les résidents nouveaux et existants, et nous sommes impatients de travailler avec toutes les parties prenantes pour garantir que cela se produise. »

Les résidents disent que le bruit assourdissant des machines au quotidien les rend fous 1 crédit

Le développement, dirigé par Allison Homes, est en cours de construction sur Roman Road à Moulton Chapel 1 crédit

Le site sera composé de propriétés de deux, trois, quatre et cinq chambres 1 crédit