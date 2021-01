Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le produit phare sans compromis de la société. C’est le téléphone le plus riche en fonctionnalités de Samsung actuellement disponible et après que nous vous ayons présenté notre critique écrite détaillée, il est maintenant temps de faire une ventilation de la caméra dédiée sous forme vidéo.

Avec ses quatre caméras à l’arrière soulignées par le capteur principal ISOCELL HM3 108MP, le vivaneau ultra-large 12MP et deux zooms (téléobjectif 3x et périscope 10x), Samsung propose sans doute le jeu de tir mobile le plus polyvalent du marché. Lors de nos tests, nous avons aimé la netteté et la préservation des détails ainsi que les couleurs équilibrées de la caméra principale, même si certaines photos semblaient trop nettes.

Ailleurs, nous avons remarqué une amélioration notable par rapport au S20 Ultra sortant avec l’objectif ultra-large grâce à l’autofocus ajouté. Le module téléobjectif court 3x a produit des photos décentes avec une netteté visible. Le nouvel objectif périscope du S21 Ultra a offert un grand bond en avant par rapport au modèle de l’année dernière. Les détails, la plage dynamique et le contraste étaient nettement meilleurs cette fois-ci.

Regardez la vidéo pour plus de détails. N’hésitez pas non plus à consulter notre comparaison de fusillades Galaxy S21 Ultra vs S20 Ultra vs S21.