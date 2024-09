Notre verdict sur l’iPhone 16 Pro

Avec l’iPhone 16 Pro, les grandes annonces concernaient les appareils photo et Apple Intelligence. Le problème est qu’Apple Intelligence n’est pas encore tout à fait là. Nous pouvons tester certaines fonctionnalités dans la version bêta pour développeurs, mais ce n’est pas nécessairement ce que nous obtiendrons lorsque la mise à jour sera déployée en octobre. Nous nous concentrons donc davantage sur iOS 18 (plongée en profondeur dans la version bêta) ici) et les changements matériels.

Le gros changement matériel concerne le bouton de l’appareil photo. Mais ce n’est pas qu’un simple bouton. Situé sur le côté droit de l’appareil, il est doté de capteurs tactiles et de pression pour offrir un meilleur contrôle avec des balayages et des semi-pressions. (Cela s’ajoute au bouton Action, qui se trouve toujours sur le bord gauche de l’iPhone).

Il était prévu (et il finira par le faire) que vous puissiez appuyer légèrement sur le bouton pour déclencher la mise au point, de la même manière que si vous appuyez à moitié sur le bouton de l’obturateur d’un reflex numérique. Malheureusement, cette fonction n’est pas disponible au lancement. Vous pouvez faire glisser le bouton pour modifier l’exposition, les niveaux de zoom et la tonalité, et avec la demi-pression, vous pouvez toujours sélectionner des options ou quitter les menus dans la nouvelle interface de contrôle de l’appareil photo.

Cependant, sans les fonctionnalités d’Apple Intelligence au lancement, l’iPhone 16 Pro semble être une mise à jour plus progressive que la plupart des années. Mais si vous avez attendu un an ou deux avant de procéder à une mise à niveau, les améliorations de l’appareil photo (et les éventuelles fonctionnalités d’IA) pourraient vous tenter.

— Mat Smith

Les gros titres que vous avez peut-être manqués

JoyCons magnétiques ?

Des rumeurs récentes suggèrent un design assez proche de celui de la Switch originale. Repéré par VGCDes photos de la console sont apparues en ligne et montrent un écran de 8 pouces et des manettes Joy-Con magnétiques. Il semble y avoir des boutons SL/SR et des LED de lecteur orientées vers l’avant sur ces manettes.

Nous l’avons intégré à notre collection de rumeurs et de fuites. Lisez la suite pour en savoir plus.

La poursuite vise à obtenir le statut de recours collectif.

Cinq participants anonymes qui ont participé aux Beast Games du YouTubeur MrBeast ont intenté une action en justice le 16 septembre contre MrBeast et Amazon, qui prévoit de distribuer l’émission. L’entreprise cherche également à obtenir le statut de recours collectif. Ce jeu télévisé, presque Jeu de calmar-style, les participants ont dû relever des défis pour avoir une chance de gagner 5 millions de dollars en espèces, avec un gagnant parmi 1 000 participants.

Les cinq ont dénoncé de mauvaises conditions de travail, des mauvais traitements et du harcèlement. Parmi les 14 plaintes figurent le non-paiement du salaire minimum, le harcèlement sexuel, la publicité mensongère et le manque de pauses-repas et de repos ininterrompues. Ils sont également arrivés sur le plateau pour découvrir qu’au lieu de 1 000 concurrents au total, il y avait beaucoup plus de personnes en compétition pour le prix, ce qui réduisait les chances de chacun de sortir vainqueur. Le New York Timesle nombre total de candidats était d’environ 2 000, ce qui, selon MrBeast, était prévu depuis le début.

Il est plus simple de remplacer les piles et beaucoup plus facile de changer les composants.

Apple a publié de nouvelles mises à jour sur la réparabilité de l’iPhone 16, et celles-ci semblent avoir résolu les problèmes de remplacement de la batterie et de « couplage des pièces ». L’entreprise affirme s’être concentrée en particulier sur l’aspect réparabilité de ses derniers appareils. Il existe désormais un tout nouveau moyen, soi-disant plus simple, de retirer la batterie. En faisant passer un courant électrique basse tension dans le nouvel adhésif liquide ionique de la batterie (en utilisant une cellule de 9 V, par exemple), la batterie se détachera d’elle-même du boîtier. Apple a également apporté des modifications au matériel du capteur Face ID, à commencer par l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro. Désormais, la caméra TrueDepth peut être échangée d’une unité à l’autre sans compromettre la sécurité ou la confidentialité. Auparavant, seule Apple était capable d’effectuer ce type de réparation.

