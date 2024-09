Notre verdict sur les nouveaux AirPods 4 d’Apple

La semaine dernière, Apple a élargi sa gamme d’AirPods avec deux nouveaux modèles. Nous avons maintenant testé les AirPods 4, ainsi qu’une deuxième version avec suppression active du bruit (ANC), et nous avons quelques idées. Une qualité sonore améliorée et certaines fonctionnalités avancées sont les principaux ajouts, mais vous remarquerez probablement la forme repensée pour maintenir les écouteurs plus fermement (et confortablement) logés dans les oreilles.

Avec la version ANC, Apple propose une suppression du bruit utile tout en gardant vos oreilles ouvertes – pas d’embouts en silicone. Il existe également de nombreuses fonctionnalités Pro, mais le problème est que les AirPods Pro, plus performants sur le plan technique, sont souvent en promotion, ce qui réduit le prix des écouteurs à 179 $.

Je ne l’aurais pas deviné, mais les AirPods 4 de base à 129 $ pourraient être la meilleure affaire.

— Mat Smith

Les plus grandes histoires que vous avez peut-être manquées

Le créateur de Flappy Bird veut que vous sachiez qu’il n’a rien à voir avec la nouvelle version

iOS 18 d’Apple est désormais disponible

Aperçu d’iOS 18 : en attendant les informations d’Apple

L’interdiction de médias comme RT entrera en vigueur dans les prochains jours.

Meta a banni RT et d’autres médias d’État russes de ses plateformes, dont Facebook et Instagram. « Après mûre réflexion, nous avons étendu notre application en cours contre les médias d’État russes », a déclaré la société à Engadget. « Rossiya Segodnya, RT et d’autres entités liées sont désormais bannies de nos applications dans le monde entier pour des activités d’ingérence étrangère. » Cette décision intervient quelques jours après l’administration Biden-Harris RT a publiquement accusé de diffuser de la propagande et de la désinformation en ligne.

Et qui t’a fait du mal ?

Méta

Le New York Times a amené son jeu de mots quotidien conquérant sur une nouvelle plateforme sous la forme des casques Meta Quest. Wordle VR fonctionne de la même manière que le jeu sur votre téléphone ou votre ordinateur, avec six tentatives pour deviner un mot de cinq lettres. Sauf que vous portez un casque de réalité virtuelle.

Les soldes Prime Day d’automne reviennent le 8 octobre.

Le grand événement de soldes d’Amazon / générateur de remords des acheteurs reviendra cette année les 8 et 9 octobre, ce qui nous donne d’autant plus de raisons de l’appeler October Prime Day comme nous l’avons fait les années précédentes. Le Prime Day en juillet reste le plus grand événement de vente d’Amazon pour les membres Prime, mais depuis ses débuts en 2022, le Prime Day d’octobre offre aux abonnés des milliers d’offres exclusives pendant la fenêtre de deux jours. Au cas où vous auriez manqué cet Echo. Encore une fois.

