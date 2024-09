Notre verdict sur l’Apple Watch Series 10

Les critiques ne s’arrêtent pas. Ce matin, nous examinons comment le dernier appareil portable d’Apple se compare à ses prédécesseurs et à la concurrence. Cherlynn Low, rédactrice adjointe, explique que, bien que la Series 10 soit sensiblement plus légère, vous ne remarquerez pas beaucoup de différences par rapport à la Series 9 à moins qu’elles ne soient côte à côte. La dernière Apple Watch est légèrement plus grande (46 mm), mais si vous avez besoin de quelque chose d’encore plus grand, vous devriez considérer la Watch Ultra 2, qui dispose d’un écran de 49 mm. Apple utilise également un nouvel OLED grand angle pour rendre sa dernière montre plus facile à lire, même si votre poignet repose sur le côté. Là encore, le changement est perceptible mais pas de manière énorme. La charge améliorée devrait ramener la Series 10 à 80 % en 30 minutes, mais nous ne sommes toujours pas très impressionnés par l’autonomie de sa batterie.

Vous remarquerez peut-être que nous n’avons pas noté l’Apple Watch Series 10. Alors qu’elle partage ce qui est important pour les personnes qui envisagent d’en acheter une, Cherlynn a besoin de plus de temps pour tester ses fonctionnalités de sommeil. Cependant, grâce à sa similitude avec ses prédécesseurs (et watchOS 11 apportant de nombreuses fonctionnalités similaires à la Series 9, à la Watch Ultra 2 et plus), il est difficile de la recommander à quiconque porte une Series 9 ou Ultra. Si vous venez de la Series 8 ou d’une version antérieure, la mise à jour pourrait en valoir la peine. Consultez la critique complète.

— Mat Smith

Mais ce sont des lunettes AR autonomes. Pas de processeur ni de batterie séparés.

Instantané

Les dernières lunettes de réalité augmentée de Snap ont un design complètement nouveau et complètement fou, un champ de vision plus large et la prise en charge du suivi complet des mains. Mais la société ne met les Spectacles de cinquième génération à la disposition des développeurs approuvés qu’à condition de s’engager à un abonnement d’un an à 99 $ par mois pour commencer. Elles ne sont pas destinées aux consommateurs, mais vu leur apparence, j’aurais pu vous le dire. Karissa Bell les a testées et a été impressionnée. Mais la concurrence est déjà à l’horizon : Meta présentera la première version de ses lunettes de réalité augmentée promises depuis longtemps la semaine prochaine lors de son événement pour développeurs.

Continuer à lire.

Une personne a réalisé une fausse vidéo accusant Kamala Harris de délit de fuite.

Selon Microsoft, des fermes de trolls russes affiliées au Kremlin mènent des campagnes de désinformation discréditant Kamala Harris et Tim Walz avant les élections présidentielles américaines de cette année. Le centre d’analyse des menaces de Microsoft a noté plusieurs approches : une vidéo montrait une prétendue attaque de partisans de Kamala Harris contre des participants à un rassemblement de Trump. Une autre vidéo utilisait un acteur pour accuser Kamala Harris d’être impliquée dans un délit de fuite de 2011, qui avait paralysé une fille de 13 ans. Une deuxième ferme de trolls a partagé une fausse vidéo montrant un panneau d’affichage de la ville de New York affirmant que Kamala Harris veut changer le sexe des enfants. Microsoft a averti que nous devrions nous attendre à davantage de matériel de désinformation de fabrication russe en ligne, y compris davantage de vidéos mises en scène et éditées par l’IA, à mesure que nous nous rapprochons de l’élection.

Continuer à lire.