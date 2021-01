Le PM soutient le vaccin AstraZeneca malgré la décision allemande

Boris Johnson a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par la décision de l’Allemagne selon laquelle le vaccin AstraZeneca ne devrait être recommandé que pour les moins de 65 ans, car il a fait valoir que les preuves montrent qu’il « fournit une bonne réponse immunitaire dans tous les groupes d’âge ». La réponse du Premier ministre lors d’une visite en Écosse intervient alors que la crise des vaccins dans l’UE s’aggrave, l’Allemagne faisant face à des pénuries qui dureront jusqu’en avril, selon le ministre de la Santé du pays. Comparez cela avec les progrès de la Grande-Bretagne avec notre déploiement – recherchez ici. Il est apparu que le site de production de vaccins d’AstraZeneca en Belgique a été perquisitionné hier à la demande de la Commission européenne. Les responsables de l’UE soupçonnent la société d’avoir vendu des stocks de vaccins européens réservés à des pays non membres de l’UE, y compris la Grande-Bretagne. Pourtant, Downing Street n’a pas exclu d’envoyer des stocks de vaccins en Europe pour résoudre les problèmes d’approvisionnement. Voici comment la presse européenne a réagi au crachat de vaccin de l’UE avec la Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, Nicola Sturgeon a refusé de suivre la demande du gouvernement britannique de ne pas publier les chiffres de l’offre de vaccins. Le défi du premier ministre intervient alors que le Premier ministre a effectué une visite en Écosse, où il s’est distancé des commentaires du leader des Communes, Jacob Rees-Mogg, qui a qualifié Mme Sturgeon de « moanalot » pour avoir critiqué le voyage de M. Johnson comme non essentiel. Tom Harris fait valoir que, bien sûr, le voyage est essentiel – car M. Johnson est le Premier ministre écossais.

Réclamations de « filles mineures » dans les documents judiciaires de Maxwell

Ghislaine Maxwell aurait ordonné à une « salle pleine de filles mineures » de danser et de se toucher sexuellement devant le pédophile condamné Jeffery Epstein, selon des documents judiciaires nouvellement non scellés. Mme Maxwell a également été accusée d’avoir volé le passeport d’une victime de 15 ans après avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec le financier milliardaire. Mme Maxwell, une ancienne mondaine britannique, nie avoir aidé son ex-petit ami Epstein à recruter et à préparer des filles pour le sexe. Des centaines de documents relatifs à la deuxième déposition de Mme Maxwell ont été rendus publics aux États-Unis, ainsi que des photos jamais vues de Virginia Giuffre, prises quand elle était jeune.

Un documentaire royal interdit par la reine est divulgué

C’était une initiative audacieuse conçue pour raviver l’intérêt du public pour la famille royale. Mais il s’est avéré que voir le prince Charles hacher de la laitue pour un barbecue familial alors que le duc d’Édimbourg avait du mal à faire dorer les saucisses a également détruit leur mystique. En 1972, la reine a ordonné au tristement célèbre documentaire de la BBC sur la mouche sur le mur d’être enfermé et il n’a jamais été vu en entier depuis – jusqu’à présent. Cliquez ici pour voir les images de l’émission de 90 minutes, Famille royale, téléchargées sur YouTube plus tôt ce mois-ci – et dans une critique Chris Bennion explique pourquoi le documentaire humanise les Windsors bien mieux que The Crown.

Assaut de Corbyn | Un homme qui a craché au visage de Jeremy Corbyn lors d’une dispute dans la rue avant de menacer la femme de l’ancien dirigeant travailliste a évité la prison et a été condamné à une peine d’emprisonnement dans la communauté. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: pourquoi la Chine refuse de coopérer avec les États-Unis

L’hiver est bien avancé à Washington et à Pékin, où les températures inférieures à zéro correspondent à des relations bilatérales qui sont loin de fondre. Une semaine après le début de la présidence de Biden, les États-Unis et la Chine ont déjà indiqué où chaque partie espère commencer en termes d’engagement. Sans surprise, aucune des deux nations n’est peut-être d’accord sur par où commencer. Sophia Yan analyse pourquoi la Chine ne coopérera pas avec M. Biden tant que les États-Unis ne reculeront pas sur la mer de Chine méridionale et les droits de l’homme.

Giorgio Armani: « La mode jetable est le pire concept »