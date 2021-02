«  Notre travail est de faire en sorte que les voyous ne gagnent pas  »: le ministre français de l’Intérieur dénonce une attaque contre des policiers (VIDEO)

Le ministre français de l’Intérieur a condamné une embuscade apparente de policiers dans une banlieue ouest de Paris dans laquelle des «voyous» ont tiré des feux d’artifice sur des flics, déclarant que «attaquer un policier, c’est attaquer la république».

Commentant l’attaque de samedi impliquant une trentaine de personnes à Poissy, dans les Yvelines, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré aux journalistes que «Notre travail est de protéger [the police] par la loi et par des forces supplémentaires. »

Partout [in France], la police et la gendarmerie sont là pour mettre fin à un certain nombre de troubles très graves, notamment le trafic de drogue. Notre travail est de nous assurer que les voyous ne gagnent pas.