Notre travail de campagne Biden nous a montré comment atteindre la génération Z sur les vaccins COVID

Malgré les efforts de l’administration Biden pour faire vacciner le plus d’Américains possible contre le Covid-19, un groupe en particulier fait obstacle : les jeunes adultes, les membres de la génération Z.

Alors que plus de la moitié du pays a reçu au moins une dose d’un vaccin et que près de la moitié sont complètement vaccinés, seul un tiers des adultes âgés de 18 à 39 ans ont reçu un vaccin. Les 18 à 24 ans sont les moins susceptibles d’être vaccinés, et les plus susceptibles de dire qu’ils ne sont pas sûrs d’en obtenir un, rapportent les Centers for Disease Control and Prevention. Cette réticence a empêché la Maison Blanche d’atteindre ses objectifs de vaccination les plus récents.

Pour certains, cela peut sembler déroutant. Après tout, sur l’environnement,les jeunes adultes sont les plus fervents partisans de ce que disent les scientifiques. Pew Research a découvert que la génération Z (qu’elle définit comme les personnes nées depuis 1997) sont les plus susceptibles de considérer le changement climatique comme leur principale préoccupation et de prendre des mesures à ce sujet.

Les influenceurs peuvent aider s’ils le font correctement

Qu’est-ce qui les empêche de se faire vacciner ? Les préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité sont les principaux obstacles,D’après le CDC. « L’intention et l’acceptation de la vaccination chez les adultes âgés de 18 à 39 ans pourraient être augmentées en améliorant la confiance dans la sécurité et l’efficacité des vaccins tout en soulignant que les vaccins sont essentiels pour empêcher la propagation du COVID-19 aux amis et à la famille et pour reprendre les activités sociales. »

La propagation de la variante delta, qui a touché les jeunes du monde entier, rend « plus important que jamais qu’ils se fassent vacciner », a déclaré le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients.Pourtant, le problème est resté.

Alors qu’est ce qui peut être fait? La clé est d’utiliser une stratégie complètement différente. Ce qu’il faut pour atteindre la génération Z est différent de ce qu’il a fallu pour atteindre les générations plus âgées.

Mon entreprise se concentre sur des campagnes marketing pour atteindre la génération Z et a contribué à mobiliser les jeunes électeurs pour la campagne présidentielle de Biden en 2020. (Nous sommes une entreprise non partisane et avons été embauchés par l’équipe de Joe Biden.)

Grâce à ce travail, notre équipe – qui comprend de nombreux membres de la génération Z – est arrivée à voir ce qui inspire l’action et ce qui ne l’inspire pas. Nous avons maintenant commencé à travailler avec l’Ad Council sur une campagne de vaccination visant ce groupe démographique.

Pour atteindre les membres des générations plus âgées, des célébrités telles que Dolly Parton peuvent déclarer ouvertement qu’elles ont été vaccinées et encourager leurs fans à faire de même. Ces célébrités ont une sorte d’influence sur les personnes qui ont passé des années à les regarder à la télévision et au cinéma ou à écouter leur musique, et les considèrent souvent comme plus grandes que nature. (Dolly s’est même qualifiée de « assez intelligente » pour se faire vacciner et a qualifié ceux qui refusaient de le faire de « lâches » et est restée aussi aimée que jamais.)

La génération Z a une relation totalement différente avec les célébrités. Ils ont grandi en s’engageant directement avec leurs créateurs de contenu préférés. Sur les plateformes sociales, ils envoient des messages à ces personnes – qui sont, bien souvent, proches de leur âge. Cela n’est nulle part plus clair que dans le monde du jeu vidéo. La génération Z regarde plus d’eSports que de sports traditionnels, selon une étude de Bank of America. Ils voient leurs célébrités préférées davantage comme des pairs. Ils ne veulent pas que ces influenceurs leur disent quoi faire.

Des informations sur le marché, pas des conseils

Alors, comment exactement ces influenceurs peuvent-ils vous aider ? La clé est pour eux d’encourager les fans à s’informer sur les vaccins, sans prescrire une action spécifique. En fait, les joueurs populaires avec lesquels nous travaillons, qui ont des millions d’adeptes, nous ont dit qu’ils refuseraient de dire à leurs adeptes de se faire vacciner même si les responsables de la santé le leur demandaient.

Suivre ce principe nous a aidé pendant la campagne présidentielle. Les joueurs avec lesquels nous travaillons n’ont pas dit aux abonnés qu’ils devaient voter pour Biden. Au lieu de cela, lors des diffusions en direct, ils ont naturellement soulevé des problèmes qui leur tiennent à cœur (tels que l’environnement et la diversité) et ont encouragé les fans à connaître la position des candidats sur ces problèmes. L’équipe Biden a appelé cet influenceur en streaming l’une des « expériences numériques » qui les a aidés à gagner.

Dans les semaines à venir, les jeunes adultes verront de plus en plus de joueurs populaires parler de l’importance de se renseigner sur les vaccins, y compris des informations sur leur sécurité malgré les effets secondaires rares. Les membres de la génération Z sont des penseurs indépendants et ont souvent l’impression que les générations plus âgées n’ont pas fait assez sur les questions qui les préoccupent le plus.

Le même scepticisme qui a alimenté le « OK Boomer » peut rendre les jeunes adultes sceptiques quant à ce que les générations plus âgées leur disent de faire, y compris se faire vacciner. Mais il y a de bonnes raisons d’espérer que plus ils en apprendront sur les vaccins, plus ils opteront.

