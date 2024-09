Notre Toyota Grand Highlander est très populaire

Dave VanderWerp – Voiture et chauffeur

Mise à jour de 10 miles

Vous pensez peut-être que tous les membres du personnel sont à la recherche d’une voiture de sport pour le week-end, mais le plus souvent, ce sont les véhicules les plus pratiques qui sont les plus recherchés. Lorsqu’il s’agit de choisir un véhicule pour les longs week-ends d’été dans les villes au bord des lacs du nord du Michigan, la meilleure réponse est généralement le Toyota Grand Highlander. Nous avons également fait de nombreux allers-retours à Chicago et une longue excursion au cœur de l’Iowa.

En partie à cause de ces trajets plus longs, notre consommation moyenne de carburant est restée stable à 24 mpg. Bien que ce soit considérablement mieux que les 21 mpg que nous avons obtenus en moyenne lors de notre Kia Telluride à long terme (et non hybride)elle est inférieure aux 27 mpg du GH, ce qui correspond à la cote EPA sur autoroute. Comme pour de nombreux hybrides, la consommation de carburant du Grand Highlander devient de moins en moins impressionnante à mesure que la vitesse augmente.

Le rédacteur en chef Tony Quiroga a utilisé le Grand Highlander pour des déménagements domestiques et professionnels et a remarqué que le coffre est « trompeusement grand ». Cependant, l’espace de chargement derrière la troisième rangée est toujours minuscule par rapport à celui d’un monospace, donc lorsque l’auteur a chargé sa famille de cinq personnes pour des vacances d’été à la plage, nous avons également utilisé un porte-bagages monté sur attelage et, pour un maximum de points de style de vie, nous avons attaché une planche à pagaie et un kayak à une galerie de toit montée sur ventouse (la consommation de carburant est tombée à 21 mpg sur cette jambe). Quiroga et presque tout le monde a fait l’éloge du comportement de croisière « silencieux et confortable » du GH. Les sièges avant confortables ont également été largement salués, le rédacteur en chef du Buyer’s Guide, Drew Dorian, déclarant que les sièges ont évité les maux de dos pendant sept heures d’affilée. Nous apprécions également le fait que l’entrée passive fonctionne sur les quatre portes – de nombreux SUV familiaux ne le font pas, et c’est ennuyeux lorsque vous essayez d’abord de charger des petits enfants à l’arrière avant d’ouvrir la porte du conducteur.

Michael Simari – Voiture et chauffeur

Un sujet sur lequel nous avons consacré beaucoup de temps est le remorquage. Nous voulons profiter de la capacité de remorquage de 5 000 livres du Grand Highlander, mais le nôtre n’était pas livré avec la configuration d’usine à 930 $. Nous avons pensé que nous commanderions simplement le matériel au comptoir de pièces détachées d’un concessionnaire, mais il était en rupture de stock dans tout le pays. Nous avons donc acheté un attelage Curt sur Etrailer.com pour 316 $ que nous avons facilement installé nous-mêmes, sans perçage ni retrait de pare-chocs. Osons dire que c’est une conception encore meilleure que l’unité d’usine, qui nécessite un nouveau panneau de fermeture de pare-chocs. L’obstacle suivant était le câblage. Le faisceau d’usine est une unité à quatre broches, mais nous ne voulions pas exclure le transport de remorques avec contrôle de freinage électronique, nous avons donc acheté un kit d’adaptateur à sept broches (108 $) qui nécessite de faire passer une ligne électrique de la batterie au connecteur. Nous utiliserons également le contrôleur de frein de remorque Bluetooth de Curt, qui évite les tracas du câblage dans une unité fixe. Nous n’avons pas encore fait beaucoup de remorquage, mais nous fournirons une mise à jour sur les performances du GH dans la prochaine mise à jour.

Toyota exige une visite d’entretien tous les 5000 miles, ce qui est un intervalle relativement court de nos jours, mais les changements d’huile n’ont lieu qu’un arrêt sur deux. Notre premier arrêt d’entretien consistait simplement en une rotation des pneus et une série d’inspections, tandis que le deuxième comprenait un changement d’huile et de filtre. Les deux sont gratuits, dans le cadre du service ToyotaCare inclus pendant les deux premières années ou 25 000 miles. Le port de données USB-C de notre véhicule n’a jamais fonctionné, mais le concessionnaire nous a dit que nous devions prendre un rendez-vous séparé pour le faire vérifier après l’avoir mentionné lors de notre entretien de routine.

Michael Simari – Voiture et chauffeur

Bien que nous n’ayons pas eu de blessures auto-infligées majeures – juste une réparation de 60 $ en raison d’un éclat de pare-brise – posséder un véhicule n’est jamais parfaitement agréable. Divulgation complète : c’est moi qui ai bosselé le hayon arrière en essayant de le forcer à se fermer sur un espace de chargement trop rempli. Je ne sais pas pourquoi la tôle s’est si facilement engorgée, mais nous devrions pouvoir la retirer avec un kit de débosselage bon marché. Notre GH est concernée par un rappel en raison du fait que les coussins gonflables rideaux ne se déploient peut-être pas correctement si les vitres avant sont ouvertes. Il n’y a toujours pas de remède, mais nous avons demandé à tout le monde de conduire avec les vitres relevées. D’autres plaintes régulières font état de l’intérieur presque entièrement noir de notre finition Limited qui n’est pas aussi haut de gamme que celui de certains concurrents, comme le Telluride, et, pire encore, du plastique peu brillant de la console centrale qui montre toutes sortes d’éraflures et d’éraflures dans un laps de temps relativement court.

Bien que nous adorions la puissance sans effort du groupe motopropulseur Hybrid Max, il nous a surpris par des changements de vitesse maladroits, surtout lors d’une conduite agressive. Comme le dit Quiroga, « la solution est de se détendre. Faites-le et le Grand Highlander est remarquablement luxueux et raffiné. » C’est peut-être la raison pour laquelle ses initiales sont très susceptibles d’apparaître à côté du nom du GH sur le panneau de sortie chaque week-end.

Mois dans la flotte : 5 mois Kilométrage actuel : 12 100 milles

Consommation moyenne de carburant : 24 mpg

Taille du réservoir de carburant : 17,2 gallons Gamme de carburant observée : 410 milles

Service: 0 $ Usure normale : 0 $ Réparation: 0 $

Dommages et destruction : 60 $

Michael Simari – Voiture et chauffeur

Introduction

Comme avec McDonald’s Super Size ou Double Gulp de 7-Eleven, le nouveau Toyota Grand Highlander est un Highlander plus grand dans le sens le plus américain : il est nettement plus grand que le Highlander à trois rangées plus petit. Une grande partie de la grandeur se retrouve dans la troisième rangée, 26 % plus volumineuse, qui est désormais acceptable pour les adultes. Il y a également 31 % d’espace de chargement en plus derrière cette troisième rangée, ce qui la rend suffisamment spacieuse pour cinq valises de la taille d’un bagage à main. Cela élève le GH à l’extrémité la plus large du rangs de SUV de taille moyenne à trois rangéestandis que le Highlander junior se situe dans la partie inférieure de la catégorie. À 44 465 $, le Grand le moins cher coûte 3 800 $ de plus qu’un Highlander d’entrée de gamme, car les niveaux de finition du Grand ne sont pas aussi bas, mais sur des niveaux de finition comparables, le supplément est aussi bas que 550 $.

Le Grand Highlander constitue la base de la Lexus TX et introduit également un nouveau groupe motopropulseur Hybrid Max. Le Max combine le quatre cylindres turbo de base de 265 chevaux avec un moteur entre le moteur thermique et la transmission à six vitesses, plus un autre moteur sur l’essieu arrière qui assure la transmission intégrale. Le groupe motopropulseur totalise 362 chevaux, et la combinaison de rapidité (60 mph en 5,7 secondes) et d’économie de carburant (27 mpg combinés) du GH est inégalée dans le segment. Cette configuration élimine également l’effet CVT bourdonnant de l’approche hybride traditionnelle de Toyota, qui perdure dans l’hybride GH de milieu de gamme.

Michael Simari – Voiture et chauffeur

Hybrid Max a été un contributeur clé dans le choix du nom du GH raffiné, silencieux et spacieux pour notre liste la plus récente des 10 meilleurs camions et VUSc’est donc tout naturellement que nous l’avons choisi pour notre voiture d’essai à long terme. Elle n’est disponible que dans les deux versions les plus haut de gamme : la nôtre est la plus modeste Limited à 55 435 $, ce qui représente un supplément de 4 580 $ par rapport à la Limited de base et 2 980 $ de plus que l’hybride moins cher ; il existe également la Platinum à 59 520 $. Contrairement à beaucoup de nos modèles à long terme, celui-ci n’a pas été construit sur commande, nous ne pourrons donc pas profiter de la capacité de remorquage de 5 000 livres de notre GH tant que nous n’aurons pas installé un attelage, ce que nous prévoyons de faire en toute hâte. Notre exemplaire blanc cassé Coastal Cream n’a que deux options : le grand toit ouvrant (1 350 $) et un système de caméra à 360 degrés (600 $). Il comprend également quelques accessoires (protecteurs de porte, antivols de roue, tapis de sol toutes saisons et lampes de poche avec logo), qui portent le total à 58 178 $.

Comme avec la plupart des hybrides, la consommation de carburant que nous obtenons à des vitesses d’autoroute réelles est inférieure à la valeur affichée sur l’autocollant (nous avons enregistré 24 mpg sur un trajet rapide vers Chicago et retour, par exemple), mais nous avons obtenu jusqu’à 29 mpg sur un réservoir plus intensif en ville.

Michael Simari – Voiture et chauffeur

Jusqu’à présent, tous les membres du personnel apprécient la poussée sans effort et réactive du groupe motopropulseur Max : ses temps de démarrage et de dépassement battent confortablement tous les concurrents de notre test de comparaison le plus récent. Un autre point positif est son silence de fonctionnement à vitesse d’autoroute, qui a égalé le Kia Telluride, un autre de nos favoris, pour la première place dans ce même test. Les chiffres de freinage et de virage du GH, cependant, ne sont pas aussi impressionnants.

Les préparatifs du road trip estival américain ont fait s’allonger la file d’attente pour le Grand Highlander. Celui-ci va atteindre rapidement les 64 000 km.



Mois dans la flotte : 3 mois Kilométrage actuel : 6928 milles

Consommation moyenne de carburant : 24 mpg

Taille du réservoir de carburant : 17,2 gallons Gamme de carburant observée : 410 milles

Service: 0 $ Usure normale : 0 $ Réparation: 0 $

Dommages et destruction : 0 $

