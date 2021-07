Notre test vidéo Sony Xperia 1 III est sorti

Le Sony Xperia 1 III est peut-être le téléphone ultime pour les utilisateurs puissants – il coche des cases que d’autres téléphones ne connaissent même pas (par exemple, téléobjectif à double focale) ou ont oublié (jack 3,5 mm, qu’est-ce que c’est?). Mais c’est aussi un téléphone qui n’est pas facile à aimer en raison de certaines limitations frustrantes.

Les principales attractions sont à l’air libre – l’écran 4K OLED 120 Hz, les haut-parleurs stéréo, un emplacement microSD, une touche d’obturateur à deux niveaux, la plupart stockent Android 11 avec la prise casque susmentionnée.

Mais lorsque nous avons creusé dans les détails, nous avons constaté que tout n’est pas comme il y paraît. D’une part, seules certaines applications fonctionnent réellement en résolution 4K et il n’est pas toujours facile de dire lesquelles. C’est peut-être pour le mieux car le mode 4K désactive le taux de rafraîchissement de 120 Hz et vous ramène à 60 Hz.

Voici Will qui vous guidera à travers toutes les fonctionnalités impressionnantes et pas si impressionnantes du produit phare Mark 3 de Sony :

Certains des problèmes peuvent être attribués à cet affichage haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé. Ce n’est pas si brillant, mais consomme plus d’énergie, annulant l’avantage de la batterie plus grande par rapport au Mark 2. Cependant, lorsque vous lisez du contenu HDR, cela a l’air incroyable et certaines applications bénéficient d’une luminosité accrue avec le mode créateur.

Si le tout premier écran 4K 120 Hz n’est pas la raison pour laquelle vous passeriez à un Xperia 1 III, l’appareil photo unique en son genre est-il une meilleure raison ? Les caméras principales et ultra larges produisent de très bonnes photos, bien que Sony devrait penser à ajouter un mode Nuit dédié. Ce téléobjectif unique fonctionne bien avec un grossissement de 2,9x, même dans des scènes (pas trop) sombres. Nous souhaitons cependant que l’image soit plus nette à un grossissement de 4,4x.

Si vous souhaitez examiner de plus près les échantillons d’appareils photo du Xperia 1 III, consultez notre critique écrite.