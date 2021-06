Notre test vidéo Samsung Galaxy A32 5G est sorti

Samsung ouvre la voie en matière d’offre d’un portefeuille diversifié de smartphones 5G et le dernier en date est le milieu de gamme Galaxy A32 5G. Avec notre critique écrite terminée, nous attirons maintenant votre attention sur la ventilation de la vidéo avec Will vous guidant à travers les principales fonctionnalités de l’A32 5G et si cela vaut le prix demandé.

Le chipset Dimensity 720 5G a fait des ravages sur le reste des spécifications de base par rapport au Galaxy A32 ordinaire. L’écran de l’A32 5G est de type TFT au lieu de l’AMOLED que l’on trouve sur le modèle 4G. La résolution a été ramenée à HD+ et le taux de rafraîchissement est de 60 Hz au lieu de 90 Hz sur la version 4G. C’est un panneau pour le moins décevant avec des couleurs ternes et des lunettes épaisses.

Le côté logiciel est couvert par One UI 3.1 basé sur Android 11 qui apporte toutes les dernières et meilleures fonctionnalités de Samsung et Google telles que les bulles de discussion, les commandes multimédias remaniées et l’historique des notifications.

Les performances du Mediatek Dimsnity 720 étaient impressionnantes pour un milieu de gamme et ont réussi à gérer toutes les applications (et jeux avec des paramètres graphiques inférieurs) avec facilité.

La durée de vie de la batterie était impressionnante à 123 heures lors de notre test d’endurance exclusif. Les caméras ont fonctionné admirablement malgré la résolution inférieure du tireur principal par rapport à l’A32 4G.