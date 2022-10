Notre test vidéo du Xiaomi 12T Pro est en ligne

La prochaine grande chose pour les appareils photo des smartphones est le capteur 200MP de Samsung. Motorola est devenu la première entreprise à lancer un téléphone avec la plate-forme ISOCELL HP1, et Xiaomi l’a introduit dans le dernier 12T Pro.

Le téléphone se place dans la catégorie “flagship killer” avec un prix de 750 € et un chipset de premier plan face à Snapdragon 8+ Gen 1, et notre équipe YouTube est prête avec la revue vidéo, passant par tous les pros et les inconvénients du 12T Pro.

https://www.youtube.com/watch?v=kpFmX9VOtaA

Le téléphone possède de nombreuses spécifications et fonctionnalités intrigantes, et nous avons adoré l’incroyable écran avec une profondeur de couleur de 12 bits et un taux de rafraîchissement sophistiqué. Xiaomi a conservé la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W du prédécesseur, mais elle charge maintenant de 0 à 100 % légèrement plus lentement – 23 minutes en mode haute performance, 30 minutes en mode par défaut.

Le téléphone a été critiqué pour son manque de charge sans fil et son indice de protection IP68, ainsi que pour son châssis et sa protection d’écran déclassés, mais dans l’ensemble, le Xiaomi 12T Pro a mérité notre recommandation sans réserve.