Notre test vidéo du Sony Xperia 1 V est maintenant en ligne

Sony a sorti un nouveau smartphone phare, et le Xperia 1 de cinquième génération ne ressemble à rien d’autre sur le marché. C’est vrai pour la convention de nommage, pour le choix des caméras, l’écran 4K… Il y a beaucoup de choses pour différencier celui-ci de ses concurrents.

Alors plongeons-y en 13 minutes pleines à craquer avec toutes les informations les plus utiles que vous pouvez obtenir sur le Xperia 1 V. C’est parce que notre revue vidéo du dernier et du meilleur de Sony est maintenant prête, entièrement cuite et tout droit sortie du four. Alors prenez la boisson de votre choix, appuyez sur Play et découvrez ce qui rend le Xperia 1 V spécial et où il est insuffisant.

Bien qu’une autre branche de Sony fabrique les principaux capteurs de caméra « de type 1 pouce » que la plupart des concurrents chinois utilisent désormais, la division mobile de la société japonaise en a choisi un autre parmi sa liste en constante expansion et, comme d’habitude, a suivi sa propre voie. Eh bien, à part le choix du chipset – le Snapdragon 8 Gen 2 est partout cette année, y compris ici.

La finition est unique et exquise, l’écran est toujours 4K, et toujours étroit et raisonnablement lumineux, un stockage extensible est disponible, tout comme une prise casque 3,5 mm, et bien que l’interface soit stock-ish, Sony ajoute beaucoup de son propre touche au-dessus de l’expérience Android de base.

L’accent est mis sur les créateurs avec le Xperia 1 V, et il y a encore trois applications d’appareil photo à bord. Ne manquez pas la procédure pas à pas dans notre revue vidéo ci-dessus, et si vous voulez une plongée encore plus profonde dans cet appareil, assurez-vous de lire notre revue écrite approfondie.