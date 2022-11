Notre test vidéo du Samsung Galaxy A04s est en ligne

Nous avons récemment publié notre revue écrite détaillée du Samsung Galaxy A04s, qui est actuellement l’un des appareils les plus abordables du portefeuille de la marque coréenne.









Samsung Galaxy A04s

Le Samsung Galaxy A04s est alimenté par le SoC Exynos 850 et est livré avec des mises à niveau dans les départements d’affichage et de caméra par rapport à son prédécesseur – le Galaxy A03s. Mais est-ce suffisant pour en faire un achat digne de ce nom ? Nous en parlons dans notre examen écrit. Cependant, si vous préférez plutôt une version vidéo, vous pouvez regarder notre revue vidéo ci-dessous, où Will parle de tous les aspects du Galaxy A04 en environ six minutes.