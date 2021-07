Notre test vidéo du Realme X7 Max 5G / GT Neo est maintenant en ligne

Il y a peu de temps, nous avons examiné le smartphone haut de gamme actuel de Realme, le GT, mais la société a également créé une sorte de spin-off dans le GT Neo. C’est du moins le nom en Chine, car Realme a lancé exactement le même appareil en Inde que le X7 Max 5G.

Il partage la plupart des fonctionnalités avec le GT, à l’exception du chipset, qui dans ce cas est le Dimensity 1200 de MediaTek, d’ailleurs l’offre haut de gamme de ce fabricant de puces en ce moment. Nous étions ravis de mettre le X7 Max 5G à l’épreuve de notre processus d’examen au bureau, car il s’agit du premier smartphone alimenté par ce chipset sur lequel nous avons mis la main.

Et maintenant, c’est l’heure de nos découvertes, dans notre format vidéo habituel, doux et concis. Comme toujours, si vous êtes intéressé par une plongée profonde dans ce qui fait fonctionner le téléphone, jetez un œil à notre critique écrite approfondie. Si vous ne voulez que les faits saillants, appuyez sur jouer ci-dessous et profitez de la balade.

Le Realme X7 Max 5G / GT Neo est en plastique à l’arrière, pas en verre comme le GT, c’est donc une autre différence entre les deux (ou trois, selon la façon dont vous comptez). Il y a aussi la protection en verre Dragontrail et une différence mineure dans la prise en charge HDR, et bien sûr les performances sont différentes en raison du nouveau SoC utilisé – regardez la vidéo pour savoir comment le X7 Max se compare à son frère ainsi qu’à d’autres appareils similaires de concurrents marques.