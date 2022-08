Notre test vidéo du Huawei Mate Xs 2 est maintenant disponible

Huawei est toujours là, malgré les sanctions très dommageables auxquelles il a dû faire face depuis quelques années maintenant, et il sort un nombre limité de téléphones chaque année, en se concentrant sur la ligne nova de milieu de gamme ainsi que sur les pliables. Le Mate Xs 2 appartient à cette dernière catégorie et nous offre un aperçu intrigant de ce qui aurait pu être l’un des principaux concurrents du Galaxy Z Fold3, s’il avait pu arborer la 5G et utiliser le Play Store.

Nous avons récemment terminé notre analyse écrite approfondie du pliable de premier ordre de la société chinoise en difficulté, et aujourd’hui, nous vous apportons également la version vidéo de l’examen. Comme d’habitude, il vise à être concis mais toujours incroyablement informatif, vous donnant toutes les informations importantes sur l’appareil sans entrer dans tous les coins et recoins.

Le Mate Xs 2 a définitivement un prix haut de gamme, et lorsque vous associez cela au manque de services Google et au manque de 5G, cela devient une vente assez difficile pour la plupart des gens. Et pourtant, nous avons apprécié de le revoir car il a un air étrange de “ce qui aurait pu être”, si l’histoire était différente.

Il a un facteur de forme unique et intéressant, se pliant dans le sens opposé par rapport à ce que font les concurrents, et nécessitant un écran de moins dans le processus – tout en se sentant fondamentalement comme un smartphone ordinaire légèrement plus gros lorsqu’il est fermé. Oh, et les caméras sont super aussi. D’un autre côté, la durée de vie de la batterie est plutôt mauvaise et l’écran est très exposé tout le temps, donc la durabilité pourrait être un problème.