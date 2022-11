Notre test vidéo du Huawei Mate 50 Pro est en ligne

Comme le veut la tradition, après notre test écrit du Huawei Mate 50 Pro, nous avons un test vidéo à partager avec vous.

Malgré l’absence de Google Mobile Services, le dernier produit phare de Huawei a beaucoup à offrir. On peut dire que la meilleure expérience d’appareil photo sur le marché est l’une des raisons d’opter pour le Mate 50 Pro ainsi qu’un superbe écran, une grande autonomie de la batterie avec une charge rapide et une reconnaissance faciale avancée. En bref – il a toutes les cloches et tous les sifflets d’un téléphone phare en 2022.

Mais sans plus tarder, nous vous suggérons de regarder notre revue vidéo et de laisser Will vous en parler.