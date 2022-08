Notre système éducatif laisse tomber les enfants – j’étais sans espoir aux examens et mes terribles résultats au niveau A m’ont laissé écrasé, dit Ben Fogle

C’EST incroyable qu’en 2022, dans l’un des pays les plus avancés et les plus développés du monde, notre système éducatif juge encore le succès et l’échec avec une simple lettre – A, B ou C, ou dans mon cas, N et U.

J’ai échoué à mes examens, mais je dirais que les examens m’ont échoué. Ils ont écrasé mon esprit.

Ben Fogle soutient que les examens ne sont pas le meilleur moyen de juger des capacités d’une personne Crédit : Canal 5

Laisse moi être clair. L’excellence en matière d’éducation et d’examen est essentielle pour ceux qui envisagent de suivre un travail professionnel dans les sciences ou la médecine.

Travaillez dur et vous atteindrez le sommet du monde universitaire et deviendrez le prochain grand médecin ou scientifique. Mais ce n’est pas une taille unique.

Nous ne sommes pas tous destinés à être physiciens ou chirurgiens du cerveau.

L’apprentissage et l’éducation sont essentiels dans la vie, mais notre obsession des examens comme moyen de tester et de qualifier un individu est aussi archaïque que brisée.

Permettez-moi de partager avec vous ma propre expérience.

J’étais incroyablement privilégié. Mes parents travaillaient dur et m’envoyaient dans une école privée que j’adorais.

Mon école était incroyable. Mes professeurs étaient brillants. Mes cours étaient inspirants.

J’ai adoré mon éducation, mais je détestais les examens. J’ai cédé sous la pression. J’étais sans espoir.

Certaines personnes sont mieux équipées pour absorber et entasser des informations, puis les régurgiter sur commande, ce que les examens exigent.

Mais de la même manière que certaines personnes sont brillantes au 100 m tandis que d’autres sont meilleures au marathon, certaines ne savent tout simplement pas faire de sport. Il en va de même pour les examens.

Les examens sont un marqueur injuste de notre talent et de nos capacités.

Quand je regarde mes enfants, je réfléchis à leur personnalité, leur gentillesse, leur intérêt, leur capacité d’interaction, leur sociabilité, leur curiosité, leur prévenance.

Nous sommes tellement plus qu’une note d’examen.

Pendant de nombreuses années, mes notes aux examens m’ont fait me sentir inadéquat. Je me sentais comme un échec, malgré ma capacité à exceller et à réussir dans d’autres domaines.

Pour moi, la pression de l’attente à une partie aussi vulnérable de ma vie a écrasé mon esprit.

Il y aura ceux qui diront que les examens sont une préparation importante aux pressions de la vie dans un monde de plus en plus peuplé avec plus de personnes poursuivant les mêmes emplois, mais je ne suis pas d’accord.

Bien sûr, il y a des moments de prise de décision sous pression dans la vie. J’ai eu plus que ma juste part dans la zone de la mort en escaladant l’Everest ou en ramant à travers l’Atlantique.

Mais je peux vous assurer que je n’ai jamais eu à tout lâcher et écrire un essai Devant un surveillant sur les mérites de l’écriture éthérée dans Roméo et Juliette.

Compétences de la vie

Ben dit qu’il préférerait que ses enfants acquièrent des compétences de la vie réelle (photo avec sa femme Marina) Crédit : PA

Je préférerais que mes enfants apprennent l’école de la vie. Plutôt que des examens, je préfère qu’ils apprennent à cultiver, à cuisiner sainement et à faire du bricolage. De vraies compétences de vie.

Nous sommes tellement plus que des lettres, nous devrions défendre l’individualité.

Et si vous avez le moindre doute sur votre capacité à surmonter l’échec aux examens, malgré mes mauvaises notes et ma dyslexie, j’ai continué à publier plus de 15 livres, totalisant plus d’un million de mots publiés, dont 7 ont été Les best-sellers du Sunday Times.

C’est incroyable ce qu’un excellent éditeur de copie et correcteur orthographique peut faire.

Le ministère de l’Éducation doit se concentrer sur la promotion de la vie des jeunes et non sur les objectifs du tableau de classement.

Si vous avez échoué à vos examens aujourd’hui, ne soyez pas trop découragé. Nous vivons dans un monde où il y a toujours un autre chemin.

Il vous suffit d’être créatif et d’utiliser votre initiative – cela vous mènera plus loin que n’importe quel As. Soyez le berger et non le mouton. Démarquez-vous de la foule et possédez-le.

Je préférerais de loin travailler avec quelqu’un d’enthousiaste, enthousiaste et intéressé qu’un robot capable de répéter ce qu’on lui a dit dans des conditions d’examen.

Les examens inculquent trop tôt une notion de compétition. Ce n’est pas la survie des plus intelligents mais des plus polyvalents et des plus débrouillards. Nous voulons des polyvalents.

N’écrasons pas les esprits avant qu’ils n’aient eu la chance de briller.

La clé, bien sûr, ce sont les vrais héros. Les profs. Sous-payés et sous-financés.

Ils devraient être les piliers de notre enseignement communautaire pour la vie, pas pour les classements.