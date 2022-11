Notre système de santé est à la peine : ce que je vois en tant que médecin en première ligne d’un embouteillage sanitaire

Cette chronique est l’opinion du Dr Chris Christensen, résident en pédiatrie qui termine sa formation au Jim Pattison Children’s Hospital de Saskatoon. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

En me rendant à un poste de 24 heures à l’hôpital, j’ai vu un embouteillage se former à l’entrée du parking.

Un conducteur à l’avant a tenté par erreur d’entrer dans le parking du personnel. La porte ne se lèverait pas. Malheureusement, une autre voiture s’est arrêtée derrière, puis une autre, et bientôt il y avait 10 000 livres d’acier entre le conducteur et une sortie.

Nous avons tous attendu, à divers stades de patience, que la ligne conga des véhicules en marche arrière recule.

Cela paraissait tellement évident : il y a deux voies, une pour les visiteurs et une pour le personnel. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les panneaux. Mais ce qui est évident pour moi ne l’est peut-être pas pour d’autres. Le problème n’est pas avec les conducteurs individuels – c’est un problème avec le système de circulation et le flux lui-même.”

Je sais où je vais parce que j’y suis déjà allé. J’ai à la fois la formation et les connaissances nécessaires pour aller de l’avant.

Mais ces panneaux sont faciles à manquer si vous n’êtes jamais venu ici auparavant. Levez les yeux au mauvais moment et vous serez bientôt pris au piège d’une barrière métallique avec des problèmes qui s’accumulent derrière vous.

En entrant dans l’hôpital pour enfants de Saskatoon pour mon quart de travail, je verrai un reflet de ce même embouteillage.

Il est facile pour les conducteurs de se perdre et de s’embrouiller s’ils ne voient pas les panneaux indiquant où ils doivent aller, ce qui entraîne des embouteillages. Dans les soins de santé, une incapacité similaire à voir les signes à venir crée des pressions de goulot d’étranglement. (Ben Nelms/CBC)

Je serai accueilli par des collègues qui ont travaillé tout le week-end, gardant le service fonctionnel. J’espère qu’ils ont dormi quelques heures, même si j’en doute.

Notre personnel présent a probablement été debout toute la nuit également, bien qu’il vienne travailler encore six à huit heures. La lassitude et l’irritabilité s’installent après plusieurs jours d’une même vague incessante.

La plupart de nos nouveaux patients ont des problèmes relativement simples, tels que des virus respiratoires. Ils y resteront quelques jours avant de rentrer chez eux.

À côté d’eux, il y a un autre groupe d’enfants avec des problèmes moins simples. Ces patients ont été malmenés, mais ont souvent des super-héros émotionnels pour les membres de leur famille. Leurs parents gèrent une série époustouflante de complexités médicales, et ils tiendront le plus longtemps possible.

Enfin, il existe un groupe de patients présentant des complications médicales d’une complexité de niveau Scrabble. Il peut y avoir des antécédents de mauvais traitements ou de négligence, de syphilis congénitale ou ces enfants peuvent ne pas être vaccinés contre une méningite probable.

Pour moi, ces phrases ne sont pas seulement des diagnostics médicaux. Ce sont des échecs sociaux sous-jacents qui se manifestent par une détresse médicale. Et ça arrive de plus en plus.

Des correctifs plus profonds sont nécessaires en cas de crise

Nous connaissons les conséquences d’ignorer la médecine préventive. Le problème est que nous mettons en place des panneaux de signalisation de plus en plus petits pour que notre population puisse les voir, et ils sont submergés dans une mer de désinformation et de confusion.

Parfois, nous ne prenons même pas la peine d’installer une pancarte, puis nous agissons choqués lorsque le conducteur se retrouve perdu et confus.

Notre système de santé est mis à rude épreuve depuis un certain temps par la pandémie en cours. Ce n’est ni une nouvelle ni une surprise. La solution est plus compliquée que d’embaucher des travailleurs de la santé perdus ou d’ajouter plus de lits.

Je crois que la solution est de s’attaquer enfin aux déterminants sociaux de la santé qui ont enfermé certaines personnes dans des cycles de dépendance.

Considérez l’impact de soins prénatals appropriés pour une femme enceinte atteinte de syphilis. Des soins appropriés signifient traiter la mère avant qu’elle ne soit enceinte. Il y a une fenêtre où un coup de pénicilline compte le plus, et c’est bien avant la naissance de son enfant. Après cela, nous ne pouvons traiter que les symptômes.

Il est difficile d’être surpris lorsque nous coupons un filet de sécurité et que les gens commencent à passer à travers.

Les problèmes médicaux découlent de la pauvreté, de la violence, de la toxicomanie ou de la privation de leurs droits. Ces problèmes se propageront de parent à enfant, comme une hydre à plusieurs têtes, à moins qu’une issue ne soit fournie.

Nous allons passer 4,6 milliards de dollars cette année sur les soins de santé dans cette province. Nous le dépensons souvent pour éteindre des incendies évitables qui partent des cendres fumantes de la pauvreté, de la toxicomanie et de la marginalisation.

Pourquoi n’écoutons-nous pas nos propres recherches ? Parce que les réponses sont politiquement peu recommandables.

Ils nécessitent des dépenses en services de santé mentale pour prévenir le drame des surdoses et des troubles de l’alimentation qui remplissent les lits d’hôpitaux pédiatriques. Ils nécessitent des investissements dans des choses comme les sites de réduction des méfaits, qui ont toujours des connotations négatives malgré de nombreux avantages, et des logements abordables pour aider à briser le cycle de la pauvreté. La liste continue.

La file d’attente dans le parking de l’hôpital ne fait que s’allonger et nous blâmons la personne coincée à la porte. Nous devrions nous demander pourquoi tant de gens se perdent. Deux ans plus tard, les infirmières et les médecins dans les embouteillages commencent à rentrer chez eux. Je commence à comprendre pourquoi.

