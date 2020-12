Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Notre système de livraison en ligne est poussé à ses limites, et c’est stressant les détaillants et les acheteurs en cette période des fêtes. Ma collègue Sapna Maheshwari a récemment co-écrit un article sur les détaillants et les entreprises de livraison aux prises avec le double coup du commerce électronique et des achats en ligne alimentés par la pandémie pour la saison des fêtes. Cela conduit à retarder certaines commandes en ligne, à devenir plus chères ou les deux. Sapna m’a parlé de ce «shipageddon» et de la façon dont la puissance d’UPS et de FedEx et notre demande de livraison gratuite contribuent à la tension. Shira: Qu’avez-vous appris en discutant avec des magasins et des sociétés de transport au sujet des commandes en ligne pour les Fêtes?

Sapna: J’ai été frappé par la panique et la frustration des détaillants. Un détaillant de vêtements et de vêtements a déclaré qu’il se sentait pressé des deux côtés. UPS facture des frais supplémentaires sur ses livraisons de vacances – plusieurs dollars par colis, ce qui est souvent important pour les vêtements ou les chaussures. Le détaillant supprime même certains articles fortement réduits de son site Web, car avec le supplément d’expédition, il pensait qu’il perdrait de l’argent si quelqu’un achetait uniquement cet article. Et UPS a imposé une limite quotidienne sur le nombre de commandes pour la période des fêtes qu’elle ramassera. Le détaillant craint de ne pas pouvoir vendre autant de marchandises que les gens veulent en acheter. Les coûts de livraison plus élevés sont-ils un fardeau uniquement pour les détaillants, ou sont-ils filtrés par des prix plus élevés pour nous? Peut-être les deux. Cela se produit parce que quels que soient les frais d’expédition, les acheteurs ne s’attendent pas à les payer. C’est l’influence d’Amazon. Mais ces dépenses apparaissent quelque part. Cela pourrait signifier des prix plus élevés pour vous et moi. Cela pourrait signifier une baisse des bénéfices pour les magasins. Chaque saison des fêtes, vous voyez des camions de livraison remplis de colis. Est-ce vraiment pire cette année? Absolument. Une augmentation des expéditions pendant les fêtes de fin d’année impose toujours aux compagnies de navigation, mais cette année, la poussée a commencé lorsque la pandémie a frappé en mars et ne s’est pas arrêtée, comme l’un de nos lecteurs l’a également souligné.

En tant qu’acheteurs, nous avons vu les tensions dans la chaîne de livraison plus qu’auparavant. C’est une bonne chose. Où sont les points d’étranglement dans le système? L’un de mes points à retenir de ce rapport est la puissance d’UPS et de FedEx, et de plus en plus. Ces entreprises – plus que le service postal – sont les principaux partenaires de livraison de la plupart des chaînes de distribution. Il est donc important de comprendre comment ils gèrent la demande de commandes, la capacité, leurs effectifs et leurs relations avec les clients. Les gens ne vont-ils vraiment pas être livrés à temps pour Noël? De nombreux sites Web de détaillants avertissent les gens de commander maintenant ou les livraisons n’arriveront pas avant Noël. Je ne suis même pas sûr que ces dates de livraison estimées soient réalisables. J’ai commandé certaines choses le Black Friday et je n’ai pas encore reçu la plupart d’entre elles, et les délais d’expédition estimés continuent d’être retardés. De nombreux lecteurs ont dit la même chose. Que conseillez-vous aux acheteurs? S’il y a une chance que vous puissiez faire vos achats en magasin ou récupérer des commandes en ligne en personne, cela vous procurera une tranquillité d’esprit et éventuellement une réduction. Certains détaillants offrent des incitatifs pour ramasser des articles dans ou à l’extérieur des magasins. Vous pouvez également envisager les petites entreprises de votre région. Ou appelez votre magasin ou votre chaîne locale et voyez s’ils ont ce que vous voulez et peuvent trouver une méthode d’achat avec laquelle vous vous sentez à l’aise – peut-être commander par téléphone et organiser un ramassage à distance au magasin. À propos de ces écouteurs Apple à 550 $, avec un sac à main Je laisse à mon collègue Brian X. Chen le soin de vous dire quels produits technologiques personnels valent votre argent. Mais j’aime expliquer les motivations des produits.

Apple a annoncé mardi qu’il commencerait bientôt à vendre un nouveau modèle d’écouteurs intra-auriculaires sans fil qui sont des frères et sœurs des AirPods intra-auriculaires de la société. Les nouveaux AirPods Max coûte 549 $ et est livré avec un étui de transport qui ressemble à un petit sac à main. (Attention: ne comptez pas sur eux expédition à temps pour Noël.) Deux choses sont importantes à comprendre à propos de ce produit Apple. Premièrement, cela coûte au moins 150 $ de plus que la plupart des écouteurs comparables, car Apple sait que les gens paieront 549 $. Vous devez donner à Apple le mérite d’avoir généré autant de fidélité que c’est l’une des rares sociétés d’électronique à pouvoir (généralement) facturer des prix beaucoup plus élevés que ses pairs, et cela fonctionne. Le deuxième point est qu’Apple publie désormais plus de nouveaux produits que jamais, car il est vulnérable. La fortune de l’entreprise est liée à sa star, l’iPhone, et le monde achète simplement moins de smartphones que les années précédentes. C’est probablement un changement permanent. Apple vend bien d’autres produits, bien sûr, mais l’iPhone est le soleil autour duquel tournent la plupart des autres produits de la société. Les personnes qui possèdent un iPhone sont beaucoup plus susceptibles d’acheter des AirPods, un abonnement Apple Fitness ou musical, une Apple Watch ou un haut-parleur HomePod. Les gens achetant moins de nouveaux iPhones, une stratégie pour combler ce trou consiste à vendre plus de produits au pool de clients d’Apple. Si vous achetez trois produits Apple au lieu d’un, l’entreprise est généralement mieux lotie. Un bon moyen d’atteindre cet objectif est pour Apple d’offrir plus de produits aux gens. Il est juste d’attendre plus de nouvelles catégories de produits d’Apple. N’oubliez pas qu’Apple ne fait pas cela uniquement pour rendre les gens heureux. Il introduit de nouveaux produits parce qu’il le faut.