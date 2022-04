Notre système d’asile est brisé et a besoin d’une réforme radicale pour aider ceux qui fuient désespérément la guerre

LE monde est confronté à une crise migratoire mondiale d’une ampleur sans précédent, avec quelque 80 millions de personnes déplacées dans le monde.

Et ici au Royaume-Uni, face à des pressions et des coûts toujours croissants au plus haut depuis vingt ans, il est clair que notre système d’asile est brisé et a besoin d’une réforme radicale urgente.

252 autres migrants sont arrivés après avoir traversé la Manche samedi, a indiqué le ministère de la Défense. Crédit : David Dyson

Kevin Foster riposte après les attaques de Justin Welby selon lesquelles le plan était « non pieux » Crédit : Alamy

En tant que pays, nous menons le monde en offrant protection et refuge aux plus vulnérables du monde entier.

C’est quelque chose dont les lecteurs de Sun peuvent être fiers.

Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que les gens sont opprimés et persécutés.

Il existe des voies sûres et légales bien établies pour les personnes qui cherchent refuge, ce qui a aidé des milliers de personnes dans le besoin à s’installer au Royaume-Uni.

Depuis 2015, nous avons accueilli plus de 185 000 hommes, femmes et enfants en quête d’asile et délivré plus de 40 000 visas dans le cadre de notre politique de regroupement familial des réfugiés.

Nous avons étendu notre soutien aux ressortissants britanniques (outre-mer) et à leurs enfants menacés par de sévères lois sur la sécurité à Hong Kong, en accordant plus de 100 000 demandes afin qu’ils puissent vivre une vie de liberté au Royaume-Uni.

Nous avons accueilli des Syriens et des Afghans grâce à des programmes de réinstallation, donnant à des milliers de personnes un nouveau départ sans crainte de persécution.

Et plus récemment, en réponse aux événements horribles en Ukraine, nous avons créé deux nouveaux programmes pour soutenir les personnes fuyant le pays, avec plus de 56 000 visas délivrés à ce jour. Ces deux régimes ne sont pas plafonnés.

Le Royaume-Uni est riche en diversité et nous en sommes un meilleur pays.

Nous reconnaissons et célébrons la contribution des personnes qui viennent au pays légalement, enrichissant notre société et notre culture.

Mais face à de fortes pressions sur le système, une réforme est essentielle pour garantir que nous pouvons continuer à soutenir les personnes par nos voies sûres et légales.

Au cœur de cette approche se trouve l’équité, c’est-à-dire que l’accès au système d’asile britannique est basé sur les besoins et non sur la capacité de payer les passeurs.

Les gens ne devraient pas faire de dangereux voyages après avoir traversé un pays sûr et risqué leur vie entre les mains de gangs de passeurs pervers.

L’an dernier, plus de 28 000 migrants ont traversé en petite embarcation contre environ 300 en 2018.

Des milliers d’autres sont arrivés par d’autres moyens, comme à l’arrière des voitures ou entassés comme des sardines dans des dissimulations de camions.

Les passeurs n’ont aucun respect pour la vie humaine et ne se soucient que du profit.

C’est profondément injuste car cela détourne nos ressources de ceux qui ont véritablement besoin de notre protection.

Et 27 personnes se sont noyées dans la Manche un jour de novembre dernier, donc il faut agir.

Le coût de la gestion de l’immigration clandestine a un impact considérable, non seulement sur notre système d’asile, mais aussi sur les ressources dont nous disposons pour contrôler et protéger nos frontières.

Les contribuables britanniques paient environ 4,7 millions de livres sterling par jour pour loger les migrants et ceux qui ont été réinstallés dans des hôtels dans le cadre d’un système plus large coûtant plus de 1,5 milliard de livres sterling par an.

Priti Patel signe un accord avec le Rwanda pour emmener des immigrants illégaux qui se présentent dans des bateaux sur les côtes britanniques Crédit : AP

Le système d’asile du Royaume-Uni est brisé, mais pas irréparable.

Notre partenariat mondial pour la migration et le développement économique avec le Rwanda, signé la semaine dernière, contribuera à briser le modèle commercial des passeurs et à prévenir les pertes de vie, tout en assurant la protection des personnes véritablement vulnérables.

Et cela fait partie de l’action plus large que nous menons par le biais de notre nouveau plan pour l’immigration, qui ouvre la voie à un changement bienvenu et bienvenu, pour lutter contre la migration illégale, contrôler nos frontières et réprimer les gangs criminels qui exploitent cette crise internationale. .

Les sceptiques ont douté que ce soit réalisable. Mais nous leur prouvons qu’ils ont tort.

Prendre des mesures énergiques pour lutter contre ces itinéraires illégaux devrait, au fil du temps, réduire le nombre de personnes effectuant des traversées dangereuses.

Cela nous permettra de prendre de nouveaux engagements pour ouvrir nos routes sûres et légales à encore plus de personnes fuyant la guerre ou la persécution.