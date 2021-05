«Notre système a-t-il échoué», demande Jasmin Bhasin, le cœur brisé, après que le «vieux père» se soit battu pour obtenir un lit d’hôpital pour sa mère | Nouvelles des gens

New Delhi: Jasmin Bhasin de la renommée de Bigg Boss 14 s’est récemment rendue sur Twitter pour raconter sa difficile expérience de trouver un lit d’hôpital pour sa mère au milieu de la crise du COVID-19 dans le pays.

Samedi (2 mai), l’actrice de télévision a révélé qu’elle avait le cœur brisé et déçu d’être témoin de morts quotidiennement et se souvient de la lutte de sa mère pour obtenir des soins médicaux il y a deux jours. Elle a dit aux fans que son père devait parcourir la ville pour trouver des soins médicaux pour elle.

Elle a écrit: « Déçue et navrée. Morts quotidiens, des gens dans la rue essayant de trouver des lits et de l’oxygène. Ma propre mère était dans la même situation il y a deux jours où trouver un lit était une tâche. Mon vieux père courait partout pour trouver des soins médicaux. pour elle, beaucoup vivent la même chose. «

« Les gens perdent leurs proches, leur famille. Qui faut-il blâmer? Notre système a-t-il échoué? », ​​A-t-elle ajouté dans un autre tweet.

Jetez un œil à son message émotionnel:

Déçu et le cœur brisé, des morts quotidiennes, des gens dans les rues essayant de trouver des lits et de l’oxygène. Ma propre mère était dans la même situation il y a deux jours où trouver un lit était une tâche. Mon vieux père courait partout pour lui trouver des soins médicaux, beaucoup vivent la même chose. – Jasmin bhasin (@jasminbhasin) 1er mai 2021

Les gens perdent leurs proches, leur famille. Qui blâme-t-on? Notre système a-t-il échoué? – Jasmin bhasin (@jasminbhasin) 1er mai 2021

Les fans de Jasmin se sont précipités sur les commentaires et l’ont consolé sur son épreuve difficile. Un utilisateur a répondu à son tweet en disant: « S’il vous plaît, prenez soin de la vôtre et la situation d’Aly Jasmin s’aggrave de jour en jour, faites attention, restez en sécurité », tandis qu’un autre a écrit: « Les temps difficiles passeront, les choses iront mieux. Non tout est entre nos mains. Croyez en Dieu et en vous-même, tout ira bien, il le faut. Prenez soin de vous Jasmin, beaucoup d’amour. «

Sur le plan du travail, Jasmin a récemment figuré dans un clip vidéo de la chanson «Tu Bhi Sataya Jayega» chantée par Vishal Mishra avec son beau Aly Goni. La vidéo est sortie le 27 avril et les fans ont vraiment apprécié leur collaboration.

L’actrice de télévision Jasmin Bhasin est surtout connue pour avoir interprété ses rôles dans «Tashan-e-Ishq» et «Teni in Dil Se Dil Tak».