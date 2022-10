Notre super fan d’Elvis remporte un prix digne d’un roi avec un voyage unique de 10 000 £ à Memphis

Le fan n°1 d’Elvis, Freddie Rossi-Parish, fait voler l’Union Jack à l’extérieur de Graceland après avoir remporté un prix digne d’un roi.

Freddie a remporté 10 000 £ à Memphis, aux États-Unis, après avoir été couronné dimanche dernier fan d’Elvis par le Sun.

Freddie, 31 ans, de Sutton, dans le sud de Londres, qui a emmené avec lui sa sœur Polly, 21 ans, a déclaré: “Je ne suis ni religieux ni spirituel, mais je pouvais sentir sa présence à Graceland.”

Le superfan, qui a également pu toucher l’une des ceintures d’Elvis et visiter la maison d’enfance de son héros à Tupelo, dans le Mississippi, a déclaré: “A Sun Studios, le guide a déclaré:” En 1956, Elvis est entré et a chanté That’s Alright Mama à partir de cet endroit “.

«Il m’a alors pointé du doigt – je me tenais à l’endroit où Elvis a enregistré sa première chanson. Je ne pouvais pas le croire.

“Le voyage a été incroyable, je ne l’oublierai jamais.”

Son prix comprenait des vols et un hébergement grâce à netflights.com et memphistravel.com et tupelo.net ont organisé les visites d’Elvis de Freddie.