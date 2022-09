Notre stratégie à deux volets pour traverser la fin du rallye estival de Wall Street

Le soleil s’est couché sur le rallye estival de Wall Street, et les actions sont de retour aux manières bancales qui ont dominé la quasi-totalité des six premiers mois de 2022, ce qui pour le S & P 500 a été le pire début d’année depuis 1970. Le S & Le P 500 a atteint son sommet à court terme le 16 août, clôturant à 4 305 et représentant une avance de 17,4 % par rapport à son plus bas de clôture de 2022 le 16 juin. Depuis lors, alors que la Réserve fédérale a réitéré sa position belliciste, le S & P 500 a chuté de près 9% basé sur la clôture de vendredi. Il était encore dans le rouge mardi. Le marché était fermé lundi pour la fête du travail. Notre stratégie pour naviguer dans cette turbulence résurgente se reflète dans nos quatre meilleures performances et nos quatre plus grands perdants. Ces dernières semaines : Notre approche à deux volets, tout en maintenant la discipline, a consisté à se renforcer lorsque l’oscillateur S&P indiquait un marché suracheté. Puis, une fois que l’oscillateur a signalé des conditions de survente fin août, nous avons commencé à rechercher des opportunités dans les zones défavorisées pour déployer stratégiquement une partie des liquidités que nous venons de lever. Comment nos actions se sont comportées Voici nos quatre meilleures performances entre le 16 août et le vendredi 2 septembre dans le Jim Cramer’s Charitable Trust, les 34 actions que nous utilisons comme portefeuille de notre Club. 1. Devon Energy (DVN) : +10,6% 2. Halliburton (HAL) : +6,4% 3. Pioneer Natural Resources (PXD) : +5,5% 4. Coterra Energy (CTRA) : +3,2% Le fil conducteur ? Ce sont toutes des actions pétrolières et gazières qui se négocient à la “valeur” comme des multiples. Le trio Devon, Pioneer et Coterra génèrent également des flux de trésorerie disponibles importants et restituent la majorité de ces liquidités aux actionnaires via des dividendes et des rachats. Voici nos quatre derniers artistes. 31. Marvell Technology (MRVL) : baisse de 15,8 % 32. Salesforce (CRM) : baisse de 18,9 % 33. Advanced Micro Devices (AMD) : baisse de 19,9 % 34. Nvidia (NVDA) : baisse de 27,7 % Le fil conducteur ? Ce sont toutes des valeurs technologiques à ratio cours/bénéfices élevés, axées sur la croissance, qui ont tendance à être les plus durement touchées lorsque les taux d’intérêt augmentent. Depuis le 16 août, le secteur technologique du S&P 500 a sous-performé l’indice global tandis que le rendement du Trésor à 10 ans est passé d’environ 2,8 % à 3,34 % mardi. Mesures que nous avons prises Comparez ces deux listes ci-dessus avec nos ventes les plus récentes : 6 septembre : vente de 100 actions de Devon Energy 31 août : vente de 25 actions de Pioneer 29 août : vente de 20 actions de Pioneer et 200 actions de Devon Energy 26 août : Vente de 35 actions de Pioneer 22 août : Vente de 300 actions de Coterra Energy Maintenant, regardons ce que nous avons acheté, en excluant un certain nombre d’achats de Starbucks (SBUX) et de TJX Companies (TJX). Ces sociétés sont nos deux ajouts les plus récents au portefeuille, les 22 et 24 août, respectivement, et depuis lors, nous les avons affaiblies. En dehors de TJX et SBUX, voici nos achats récents : 6 septembre : Acheté 50 actions de Salesforce et 50 actions de Meta Platforms (META) 31 août : Acheté 35 actions de Danaher (DHR) et 25 actions de Nvidia 29 août : A acheté 25 actions de Microsoft (MSFT), 50 actions de Johnson & Johnson (JNJ), 95 actions d’Amazon (AMZN) et 50 actions de Qualcomm (QCOM) Présentée ainsi, la deuxième partie de notre stratégie à deux volets devient assez clair. Au niveau de l’industrie, nous vendons des actions énergétiques et achetons beaucoup de technologie. Plus précisément, cependant, nous allégeons nos surperformants pendant la faiblesse parce que nous ne voulons pas être gourmands. Dans le même temps, nous cherchons à investir des liquidités dans des actions qui, selon nous, sont devenues attrayantes après des baisses importantes. Nous voulons éviter l’erreur que nous avons commise début juin, lorsque les prix du pétrole ont atteint leur sommet à court terme, tout comme bon nombre de nos actions énergétiques, mais nous n’avons pas bloqué les bénéfices. Cette fois-ci, les prix du brut progressant généralement les jours où le S & P 500 baissait, nous faisons preuve de discipline et veillons à ce que notre couverture contre l’inflation n’occupe pas une trop grande pondération du portefeuille. En juin, le pétrole a atteint environ 9 à 10 % de notre portefeuille. Maintenant, c’est à un niveau plus approprié autour de 7 %. Discipline en action Par exemple, le 29 août, lorsque nous avons coupé 200 actions de Devon Energy, le titre était proche de ses sommets de 52 semaines. Nous avons fini par enregistrer un gain d’environ 63 % sur les actions que nous avons rachetées en janvier. L’autre côté de notre stratégie est illustré par notre achat Microsoft le 29 août. Nous avons acheté 25 actions du géant de la technologie à environ 264,86 $ chacune, un peu plus de trois semaines après avoir vendu 50 actions à environ 283 $ chacune, ce qui à l’époque s’est bloqué. dans un bénéfice de 242%. La raison pour laquelle nous avons vendu MSFT début août : les actions technologiques avaient été un moteur du rallye estival, et nous voulions nous détendre, nous avions donc suffisamment de liquidités pour profiter d’un éventuel recul du marché dans les semaines à venir. C’est, bien sûr, exactement ce qui s’est passé, et nous avions l’argent pour être des acheteurs nets lors de l’activité commerciale très active du Club de la semaine dernière. Une réflexion similaire a été menée dans notre achat de Salesforce plus tôt mardi. Nous avons acheté 50 actions à un prix environ 20 % inférieur au prix auquel nous avons vendu 30 actions de la société début août et près de 17 % inférieur au prix auquel nous avons vendu 50 actions fin juillet. Bien que Salesforce ait récemment abaissé ses prévisions pour 2023, notre justification à long terme de posséder l’entreprise reste intacte. Cela fait de nous des acheteurs stratégiques après le retrait, et non des actionnaires effrayés à la recherche de la sortie. Même chose pour Microsoft. Conclusion Septembre est historiquement le pire mois de l’année pour les actions, et bien qu’un certain nombre de nos sociétés aient des catalyseurs potentiellement positifs sur le calendrier, rien ne permet de prédire où Wall Street ira à partir de maintenant. Le sentiment est assez baissier, et le marché reste en territoire de survente, selon l’oscillateur S&P. Un rebond à court terme pourrait être possible, mais nous pourrions avoir plus d’inconvénients avant d’en faire l’expérience. Quelle que soit la direction que prennent les actions, nous continuerons de surveiller l’énergie. Nous sommes convaincus qu’il devrait faire partie de notre portefeuille dans cet environnement. Nos avoirs énergétiques restituent une grande partie de leurs liquidités aux actionnaires via des dividendes et des rachats, et ils nous aident, en tant qu’investisseurs long-only, à nous protéger contre l’inflation, car la hausse des prix de l’énergie entraîne généralement une hausse des prix des actions énergétiques. Cependant, dans un marché survendu, nous pouvons toujours consacrer plus d’énergie à la surperformance future et redéployer ces fonds dans des sociétés qui, selon nous, continuent d’avoir de solides perspectives commerciales à long terme et ne sont pas redevables aux fluctuations quotidiennes d’une matière première volatile. (Voir ici pour une liste complète des actions du portefeuille Charitable Trust de Jim Cramer.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

