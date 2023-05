Notre station balnéaire est ruinée par une horreur « laide et offensante » – nous voulons qu’elle soit démolie maintenant

Une attraction SEAFRONT a été qualifiée de « cochon moche » par les résidents qui ont exhorté les propriétaires à lui donner un nouveau look.

Le bâtiment art déco est entouré d’architecture historique sur la célèbre promenade du bord de mer.

L’Odéon se dispute régulièrement le titre de bâtiment le plus laid de Brighton, dans l’est du Sussex.

Il a longtemps été considéré comme une horreur avec son architecture brutaliste en conflit avec le front de mer Regency.

Des efforts ont été faits pour aider certains autres concurrents de la ville, mais les habitants disent que le cinéma, âgé de 50 ans, a l’air « fatigué et délavé » et qu’il est un « fléau pour la ville ».

Ils veulent voir une refonte majeure avec une toute nouvelle façade et une rénovation interne du centre de divertissement à huit écrans.

Ellie Dryden, 25 ans, de Brighton, a déclaré: «C’est vraiment moche. C’est juste un énorme grand rectangle et rien n’a été fait pour le rendre beau.

« Les propriétaires devraient le recouvrir de coquillages ou quelque chose comme ça ou en faire une peinture murale. C’est juste offensant pour les yeux et gâte la ville. Allez, faisons quelque chose à ce sujet.

Dean, 34 ans, de Rottingdean, à proximité, a déclaré: «J’aimerais qu’ils en fassent quelque chose parce qu’il est fatigué et délavé. C’est une honte. S’ils en faisaient quelque chose de spécial, cela soulèverait le front de mer. »

Sam Edwards, 30 ans, de Brighton, a déclaré: «C’est comme ça depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ce n’est pas beaucoup mieux à l’intérieur car ça sent l’humidité et c’est sale.

« S’ils pouvaient faire quelque chose avec l’extérieur, ce serait un début. D’autres conseils municipaux les inciteraient à l’améliorer, mais pas notre lot.

« C’est un fléau pour notre ville. Les propriétaires devraient se concerter avec le conseil municipal et faire quelque chose à ce sujet. »

Celeste, 28 ans, de Paris, France, a déclaré: «Ce n’est pas beau pour cette ville. Il a l’air mauvais et rend le front de mer mauvais. Je pense qu’ils devraient payer un peu d’argent et le changer.

L’organisation Rank a acheté le site du front de mer en 1965 et a créé le centre Top Rank avec des bars, une salle de danse, un bowling, une patinoire et une salle de conférence.

Les plans du centre de loisirs étaient si grandioses que Rank a surmonté d’un bâtiment avec une couronne d’or.

Cependant, le centre ne s’est pas avéré aussi populaire qu’on l’espérait et l’entreprise a dû repenser.

en 1973, une grande partie de l’immense bâtiment a été convertie en un cinéma multiplex à trois écrans.

La boîte de nuit – maintenant Pryzm – et les bars ont vécu et le cinéma, qui compte maintenant huit écrans, est un attrait populaire.

Il y a plusieurs points de vente dans le centre, dont un bar, Steinbeck & Shaw, un Costa Coffee et un glacier Ben & Jerry’s.

Battue sans relâche par le rude climat de la mer, l’extérieur a beaucoup souffert avec une peinture écaillée et des cadres de fenêtres en métal oxydant qui lui donnent un aspect délabré.

Avec des dettes de groupe d’environ 1,3 milliard de livres sterling, Rank a vendu sa chaîne de cinéma Odeon pour 280 millions de livres sterling et elle appartient désormais à AMC.

Il rivalise régulièrement pour le titre de bâtiment le plus laid de la ville avec son voisin attenant, le Brighton Centre, qui a été construit dans les années 1960.

L’intérieur ne s’en sort pas beaucoup mieux avec des cinéphiles qui se plaignent de dysfonctionnements de chauffage, de fuites du toit et d’un mauvais service.

Sur Tripadvisor, un habitant de Brighton a déclaré : « La pire expérience de cinéma de tous les temps ! Écran 2, puant l’humidité là-dedans, absolument glacial !!

«Tout le monde était assis blotti dans des manteaux et des chapeaux, avait plus froid qu’à l’extérieur. Je n’ai jamais eu aussi froid, je suis sorti et il y avait plusieurs personnes qui attendaient de voir quelqu’un à qui se plaindre, un responsable est descendu et a dit « oui, le chauffage de l’écran 2 est cassé, j’ai essayé de le réparer mais ça ne marche pas » c’était tout, non excuses ou offre de bon, rien ! Je n’y retournerai pas.

Un autre a déclaré: «Tout cet endroit doit être rénové. L’endroit est en train de s’effondrer. Les sièges tombent en morceaux, l’écran sent l’humidité et le moisi. Les autres cinémas de la ville sont bien plus beaux, modernes et coûtent le même prix.

En 2007, des plans ont été élaborés par le conseil municipal de Brighton & Hove et Standard Life Investments pour remplacer le Brighton Center et Odeon Kingswest en agrandissant le centre commercial Churchill Square.

Le programme comprendrait des salles de conférence, un nouveau cinéma, un hôtel « de qualité supérieure », davantage de magasins et éventuellement des logements.

Cependant, en 2010, il a été signalé que ces plans seraient suspendus pendant au moins trois ans et qu’aucun travail n’a été effectué.

Cela vient après que les résidents vivant dans une magnifique ville balnéaire avec l’une des plus belles plages du Royaume-Uni aient révélé que même les célébrités l’aimaient.

D’autres se sont plaints d’être expulsés de leur ville balnéaire par des fêtards bruyants.

Un porte-parole du Brighton and Hove Council a déclaré: «Le bâtiment du cinéma Odeon appartient à abrdn, pas au conseil.

«Nous aimerions le voir amélioré dans le cadre d’une régénération plus large de l’ensemble de la zone autour de Churchill Square, dont le bâtiment Odéon fait partie.

« Nous sommes conscients qu’Abrdn cherche actuellement à vendre le site.

« Nous voulons travailler avec les nouveaux propriétaires sur une vision commune pour notre centre-ville, y compris sur la façon dont l’immeuble Odéon peut être amélioré.

« Comme notre ville, ce site a énorme potentiel. »

The Sun Online a approché les propriétaires de l’immeuble ABRDN et les locataires des cinémas Odeon pour commentaires.

