Notre star du Yorkshire Farm, Amanda Owen, semble méconnaissable dans le cliché de mariage de retour après sa séparation de son mari Clive

La star de OUR Yorkshire Farm, Amanda Owen, avait l’air complètement différente lorsqu’elle s’est mariée avec son mari Clive.

La bergère est méconnaissable sur une photographie déterrée qui a été prise lors de leur grand jour.

Canal 5

Amanda Owen de notre Yorkshire Farm avait l’air totalement différente le jour de son mariage[/caption] Rex

Amanda, 48 ans, a épousé Clive, 68 ans, lors d’une cérémonie rurale pittoresque en 2000 et ils ont même été rejoints le jour par un cheval.

À l’époque, Amanda – qui a maintenant neuf enfants – avait de longs cheveux blonds qui lui tombaient jusqu’à la taille.

Elle a fui la tradition en portant une robe crème à épaules dénudées avec un motif floral, de longs gants en satin et un diadème et un voile dorés sur la tête.

Clive, quant à lui, a complimenté sa mariée avec un costume trois pièces, avec une cravate bordeaux et une boutonnière assortie.

Amanda et Clive, qui sont surtout connus pour leur émission de téléréalité C5 Our Yorkshire Farm, ont été mariés pendant 21 ans avant d’annoncer leur séparation.

En juin de l’année dernière, le couple a confirmé qu’il s’était séparé.

Amanda a déclaré: “Clive et moi sommes tristes de confirmer que nous avons pris la décision difficile de nous séparer.

« Cela n’a pas été facile, mais nous croyons tous les deux que c’est le bon choix pour l’avenir de notre famille.

“Bien que nous ne soyons plus en couple, nous continuons à travailler à la ferme et à coparentalité ensemble, avec comme priorité numéro un le bonheur et le bien-être de nos enfants.”

L’annonce est intervenue après qu’Amanda et Clive aient précédemment fait allusion à des conflits dans leur mariage. En octobre 2021, le couple a déclaré qu’il traversait une «période rocheuse».

“Avec l’émission télévisée et les livres, nous avons toujours cherché à montrer la réalité de la vie à la ferme, et comme tout mariage, nous avons nos stress et nos tensions, associés à toutes les complexités de ce que nous faisons à la ferme et à élever neuf enfants », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le couple a ajouté : « Nous sommes une famille normale et nous n’avons jamais dit que notre mariage était parfait.

“Malheureusement, l’intrusion constante dans nos vies des médias a amplifié une période difficile que nous traversons.”

Amanda et Clive n’ont jamais confirmé la raison exacte de leur séparation.

Cependant, le mois dernier, Amanda a parlé de la coparentalité avec son ex.

Cela vient après qu’elle ait tourné une nouvelle série – sa première sans son ex-mari – intitulée Extraordinary Farming Lives d’Amanda Owen.

Diffusée sur More4, l’émission voit la bergère visiter de petites fermes en activité à travers le Royaume-Uni au milieu de la crise du coût de la vie.

Amanda a déclaré au Radio Times : « Écoutez, il y a deux faits simples : s’il pensait que j’étais brillante et que je pensais qu’il était brillant, alors nous ne nous serions pas séparés.

« C’est un fait, n’est-ce pas ? Mais, vous savez quoi, ce n’est pas unique, c’est juste comment les choses sont, les pressions, tout le reste.

“Mais nous avons neuf enfants, avec des amis associés, des copines, et nous devons juste continuer.”

Amanda a également expliqué que le tournage de sa nouvelle série devait se faire par sections, en l’organisant autour de sa progéniture.

Rex

Amanda Owen / Instagram

Elle a visité des fermes en activité pour un spectacle More4[/caption] Canal 4

Amanda a dû jongler avec le tournage autour de ses neuf enfants[/caption]