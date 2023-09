Notre star de Yorkshire Farm abandonne sa famille pour une nouvelle émission télévisée avec Helen Skelton – et elle sort sur les écrans ce soir

L’UNE des stars de Our Yorkshire Farm s’est lancée seule et apparaîtra ce soir dans une nouvelle émission télévisée avec Helen Skelton.

Reuben Owen est surtout connu pour être le fils aîné d’Amanda Owen, après avoir fait ses débuts à la télévision dans l’émission qui suivait la vie de sa famille dans l’une des fermes les plus isolées du Royaume-Uni.

Reuben Owens n’est apparu dans des émissions de télévision qu’avec ses parents[/caption] C5

Maintenant, l’adolescent rejoint une nouvelle entreprise[/caption]

Malheureusement, Our Yorkshire Farm a été supprimée par Channel 5 après la séparation d’Amanda et Clive Owens.

Reuben a d’abord rejoint son père dans une nouvelle émission intitulée Beyond The Yorkshire Farm, qui a vu le couple se lancer dans une entreprise commerciale en creusant des piscines en Cumbria.

Mais maintenant, le garçon a décidé de faire ses propres vagues et fait une apparition dans Harvest on the Farm.

La toute nouvelle émission de Channel 5 avec Helen Skelton de Countryfile et Jules Hudson de Escape to the Country devrait être diffusée ce soir, le 26 septembre.

La série suivra les agriculteurs britanniques alors qu’ils rentrent leurs récoltes cet automne.

Et Reuben sera au cœur de l’action.

Dans une publication partagée par le compte X de l’émission, le jeune homme de 19 ans est photographié debout devant un tracteur avec le fermier Dave Nicholson.

La légende disait : « Comme beaucoup d’entre vous l’ont deviné, Dave a recruté Reuben Owen pour l’aider à la récolte !

« Et qui de mieux qu’un homme qui connaît bien un tracteur pour aider Dave à rentrer les récoltes. »

Harvest on the Farm est en direct cette semaine du mardi au vendredi à 20h sur Channel 5.