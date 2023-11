« Notre souhait est d’être martyrisé » : les combattants rebelles du Hamas comptent leurs pertes en Cisjordanie | Territoires palestiniens

UNVendredi matin, à 8h30, la morgue de Jénine était bondée. Dehors, des dizaines de jeunes hommes portant des casquettes de baseball noires, des T-shirts et des jeans se tenaient tranquillement, certains avec leurs armes entre les genoux, leurs bandeaux verts du Hamas serrés sur leur front. Des hommes plus âgés étaient assis devant des magasins aux volets fermés.

A l’intérieur, une porte métallique a été ouverte et un cadavre enveloppé dans le drapeau vert du Hamas a été traîné sur une civière. Un adolescent, un fusil d’assaut dans une main, a touché légèrement le front du mort, puis l’a aidé à porter la civière et, avec cinq autres personnes, s’est lancé dans la foule, dans les rues jonchées de décombres, jusqu’à la maison de Hamed Fayed, où les femmes de la famille attendait.

Quelques instants plus tard, un deuxième corps, enveloppé dans le drapeau noir du Jihad islamique, a été transporté. Puis un troisième corps, un quatrième, et plus encore.

Alors que l’offensive israélienne à Gaza se poursuit, un mois après les attaques du Hamas qui ont tué 1 400 Israéliens, principalement des civils, et en ont blessé de nombreux autres, les niveaux de violence en Cisjordanie occupée augmentent rapidement. Dix-neuf Palestiniens ont été tués jeudi sur tout le territoire lors d’affrontements avec les Forces de défense israéliennes (FDI), dont 14 dans la petite ville de Jénine, au nord du pays. Les victimes étaient âgées de 15 à 40 ans et comprenaient plusieurs civils. Depuis le 7 octobre, 167 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes ; et huit autres, dont un enfant, ont été tués par des colons israéliens. Trois Israéliens ont été tués dans des attaques palestiniennes selon l’ONU.

Jénine a longtemps été un point chaud entre le Hamas et les forces de sécurité israéliennes, échappant au contrôle pratique de l’Autorité palestinienne à Ramallah et un bastion du Hamas et du Jihad islamique. Une opération majeure et sanglante a été lancée en juillet dans le principal camp de réfugiés de la ville et des affrontements ont eu lieu tout au long de l’été. Ces phénomènes se sont considérablement intensifiés au cours du mois dernier.

Jeudi, selon les médias israéliens citant des déclarations de Tsahal, Tsahal a lancé une opération antiterroriste au cours de laquelle les forces ont échangé des tirs avec des terroristes armés.

“Je n’ai jamais rien vu de tel ces jours-ci”, a déclaré Ayman Zaid, un infirmier surveillant au principal hôpital de Jénine, où les morts et les blessés ont été transportés jeudi soir alors que les combats s’apaisaient enfin. « Ils les ont amenés vers 20 heures. Personne ne pouvait se rendre à l’hôpital auparavant. Nous avons eu des blessés qui saignaient dans la rue. »

Des hommes armés lors du cortège funèbre à Jénine. Photographie : Raneen Sawafta/Reuters

Hamed Fayed, 19 ans, a été abattu lors de combats entre le Hamas et Tsahal dans le dédale de rues étroites à environ 500 mètres de l’hôpital jeudi matin. Les voisins ont déclaré que les FDI étaient d’abord entrés dans la ville pendant la nuit, puis étaient revenus dans la matinée.

« Ils sont arrivés pendant trois heures, à pleine puissance. Nous sommes sortis pour les combattre. Ils avaient des drones et ils sont vraiment dangereux”, a déclaré un ami du défunt, qui n’a pas voulu donner son nom. « La plupart des martyrs ont été tués par des drones mais il y a eu des combats très rapprochés. Hamed est allé tirer sur un [Israeli] tireur d’élite mais le tireur d’élite lui a tiré dessus.

«Nous étions tout le temps ensemble. C’était mon frère. Je suis son ami depuis la troisième année. C’était une personne très gentille, un combattant très agressif. Il n’a jamais eu peur. Cela nous fortifiera mais nous portons nos armes pour être martyrisés. Bien sûr, il a de la chance. C’est un martyr. Je suis heureux pour lui. C’est aussi mon souhait. Notre souhait est d’être martyrisé. Mais il me manque, bien sûr. Nous jouions au football et allions nager tous les jours.

La sangle du fusil d’assaut de l’homme contenait un petit Coran. Sur un chargeur de munitions se trouvait la photo d’un autre « martyr ».

Les responsables des renseignements israéliens ont affirmé au Guardian que les opérations successives de Tsahal en Cisjordanie et la détention de 1 000 à 2 200 personnes depuis le 7 octobre étaient nécessaires pour mettre fin à de nouvelles attaques terroristes. Selon l’armée israélienne, un nombre important des personnes arrêtées sont des membres du Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays. Un responsable a affirmé que les personnes actuellement détenues en Cisjordanie préparaient des attaques contre Israël. .

Alors que le cadavre de Fayed était approché de sa petite maison, des sanglots et des cris se faisaient entendre, amplifiés par l’étroite ruelle. Le cadavre a été brièvement transporté dans la maison parmi des proches en larmes. Des hommes armés à l’extérieur ont tiré en l’air, puis ont de nouveau porté la dépouille de Fayed sur leur épaule pour le trajet jusqu’au cimetière.

Benjamin Netanyahu s’est engagé à écraser le Hamas et à éliminer ses dirigeants et autant de ses rangs inférieurs que nécessaire pour rendre impossible toute répétition des attaques terroristes du mois dernier.

Les militants du Hamas et les proches de certaines des personnes tuées jeudi ont déclaré que Gaza, où plus de 11 000 personnes ont été tuées depuis le début de l’offensive israélienne, et la Cisjordanie étaient des « frères ». “Si [the Israelis] les attaquent à Gaza et les tuent là-bas, qu’attendent-ils de nous, les mains dans les poches ? a déclaré Lutfi Sayed, dont le cousin a été tué jeudi.

Des hommes tirent en l’air pendant le cortège funèbre. Photographie : Raneen Sawafta/Reuters

Le Hamas est responsable de dizaines d’attentats-suicides meurtriers contre des civils israéliens au cours des dernières décennies, et les agences de sécurité israéliennes craignent une nouvelle vague de violence en Cisjordanie dans le conflit actuel. Mais l’objectif d’éliminer l’organisation fondée à Gaza en 1987 n’est pas une tâche facile. Bien qu’établis uniquement dans des poches de Cisjordanie, le Hamas et le groupe plus petit du Jihad islamique peuvent déployer un nombre important de militants pour des attaques terroristes ou des combats plus conventionnels.

Des centaines, voire des milliers d’hommes, pour la plupart jeunes et armés, ont défilé vendredi matin avec les corps des morts dans le centre de Jénine. Des affiches de « martyrs » morts couvrent tous les murs et les slogans célébrant leur mort sont omniprésents. À presque tous les coins de rue se trouvaient des groupes de jeunes hommes armés, debout avec leurs armes, portant parfois des cagoules ou des masques, mais ne faisant souvent aucun effort pour cacher leurs traits. La plupart portaient soit le bandeau vert du Hamas, soit le bandeau noir du Jihad islamique.

Après la marche, les mosquées se sont remplies pour les prières du vendredi. À l’extérieur de la mosquée al-Ansar, des hommes âgés et des enfants de sept ans faisaient la queue pour prier sous les murs marqués par les récents affrontements, criblés et craquelés par les balles et les éclats d’obus. Les fusils d’assaut étaient appuyés contre les murs tandis que leurs propriétaires s’agenouillaient et baissaient la tête.

« Nous avons assisté au meurtre de nos oncles, pères, frères et fils », a déclaré un militant lourdement armé de 30 ans, qui a déclaré avoir rejoint le Hamas à l’âge de 17 ans. « J’aurais aimé voyager, vivre ma vie, avoir mon liberté. Je voulais être enseignant. Mais nous nous battons au lieu de cela et, si Dieu le veut, nous gagnerons. Il a salué les attaques du Hamas contre Israël le mois dernier et en a appelé à davantage.

Pendant les prières, des orateurs relayaient le sermon. Dans les pauses du discours, des parasites craquaient, tandis qu’un drone bourdonnait au-dessus de nous. L’imam a réservé ses critiques les plus virulentes non pas à l’encontre d’Israël mais à l’égard des puissances arabes qui, selon lui, avaient trahi Gaza.

« Vous ne pouvez pas compter sur les dirigeants arabes pour libérer Gaza. Ils sont complices des Israéliens et sont les véritables ennemis », a-t-il déclaré. « Nous devrons libérer Gaza nous-mêmes, et maintenant nous savons qu’Israël est faible, aussi faible qu’une toile d’araignée. »