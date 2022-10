Notre sélection des meilleures machines à sous gratuites du moment

Il existe des centaines de machines à sous gratuites de tous genres et tous univers. Il peut vite devenir difficile de faire son choix devant la multitude d’options disponibles.

Pour être sûrs de faire le bon choix et en apprendre plus sur les machines à sous, découvrez la sélection du Captain Caz.

Blood Suckers II par NetEnt : Une machine à sous sur le thème des vampires qui est la suite de la machine à sous originale Blood Suckers. Ce jeu à 5 rouleaux et 25 lignes de paiement offre un jackpot maximum de 50 000 €. Retrouvez des symboles Wilds qui peuvent remplacer d’autres symboles pour créer des combinaisons gagnantes, ainsi que les symboles Scatter qui peuvent déclencher des tours gratuits.

Gonzo’s Quest de NetEnt : Une machine à sous pleine d’aventures qui se déroule dans la jungle amazonienne à la quête d’un trésor caché. Ce jeu à 5 rouleaux et 20 lignes de paiement offre un jackpot maximum de 2 500 000 € ! Pour gagner, alignez les symboles correspondants sur les rouleaux , si vous obtenez une combinaison gagnante, les symboles exploseront et de nouveaux symboles prendront leur place, vous donnant ainsi plus de chances de gagner.

Starburst de NetEnt : Une machine à sous sur le thème de l’espace avec des graphismes et des effets sonores éblouissants. Ce jeu à 5 rouleaux et 10 lignes de paiement offre une combinaison gagnante dans toutes les directions, et un jackpot maximum de 50 000 €.

Jack and the Beanstalk de NetEnt : Une machine à sous classique de conte de fées qui raconte l’histoire de Jack et de ses haricots magiques. Ce jeu à 5 rouleaux et 20 lignes de paiement offre un jackpot maximum de 210 000 €. Attention, ce jeu peut être très addictif !

Mega Moolah de Microgaming : Une machine à sous sur le thème du safari qui est l’une des machines à sous les plus populaires qui existent, grâce à ses énormes jackpots. Ce jeu à 5 rouleaux et 25 lignes de paiement offre un jackpot maximum de 1 000 000 €. Pour gagner, alignez les symboles correspondants sur les rouleaux, et si vous êtes assez chanceux pour toucher le jackpot, vous pourriez devenir millionnaire ! Cette machine fonctionne avec un jackpot progressif, ce qui signifie que le montant du jackpot ne cesse d’augmenter jusqu’à ce que quelqu’un le gagne.

Vikings Go Berzerk par Yggdrasil Gaming : Une machine à sous sur le thème des Vikings qui fait partie de la série Vikings Go. Ce jeu à 5 rouleaux et 25 lignes de paiement offre un jackpot maximum de 100 000 €. Le jeu dispose d’un compteur de rage qui, lorsqu’il est plein, transforme tous les Vikings en Wilds pour vous permettre de gagner plus facilement.