« Notre saison »: les troupes érythréennes tuent, violent et pillent au Tigré

De nombreux témoins, des survivants de viol, des responsables et des travailleurs humanitaires ont déclaré que des soldats érythréens avaient été repérés loin de la frontière, au cœur de l’est et même du sud du Tigré, parfois vêtus de treillis délavés de l’armée éthiopienne. Les Érythréens contrôlent désormais les routes principales et l’accès à certaines communautés, ont déclaré des témoins.