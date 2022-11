Notre Saffie aurait survécu à la bombe de Manchester avec de meilleurs soins, disent les parents après que le rapport ait annoncé les services de lumière bleue

LES DÉFAILLANCES des services d’urgence ont entraîné la mort de deux victimes de l’attentat de la Manchester Arena, selon leurs familles angoissées.

Les parents de la cadette, Saffie-Rose Roussos, ont affirmé hier que la fillette de huit ans aurait « survécu à 100 % ».

Le président de l’enquête, Sir John Saunders, a déclaré qu’il ne pouvait pas exclure la possibilité que Saffie ait pu être sauvée avec un meilleur traitement.

Et la famille de John Atkinson a déclaré qu'il avait été "totalement échoué à chaque étape" par les 999 services

Les parents de Saffie se sont déchaînés après la publication d’un rapport accablant sur l’attentat suicide de Salman Abedi en 2017, qui a tué 22 personnes lors d’un concert d’Ariana Grande Crédit : Fonctionnalités Rex

Et la famille de John Atkinson a déclaré qu’il avait été “totalement échoué à chaque étape” par les services du 999.

Ils se sont déchaînés après la publication d’un rapport accablant sur l’attentat suicide de Salman Abedi en 2017, qui a tué 22 personnes lors d’un concert d’Ariana Grande.

Il a également déclaré qu’il était “probable que des insuffisances dans l’intervention d’urgence” aient empêché M. Atkinson de survivre à l’attentat.

Sir John a insisté sur le fait que la performance des services de police, d’ambulance et d’incendie dans la nuit était “bien en deçà de la norme qu’elle aurait dû être”. Il a poursuivi: “Pour ceux qui sont gravement blessés, les minutes ou les secondes peuvent compter.”

Saffie, de Leyland, Lancs, qui avait 103 blessures, était consciente lorsqu’elle a été transportée sur un panneau publicitaire 26 minutes après l’explosion. Mais elle est décédée à l’hôpital d’une perte de sang une heure et neuf minutes plus tard.

Hier soir, papa Andrew a déclaré à Sky News: “Saffie a fait tout ce qu’elle pouvait pour survivre mais n’a pas eu cette chance de survivre.

“Et nous croyons à 100% que si elle avait eu cette chance, elle aurait survécu.” Lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait les excuses des services d’urgence pour leur réponse à l’attentat, il a répondu : « Non, je n’accepte pas les excuses. Ce que j’attends d’eux, c’est qu’ils soient honnêtes et admettent leurs défauts.

La mère de Saffie, Lisa, a déclaré à la BBC: «Je crois dans mon cœur qu’elle aurait survécu si elle avait reçu les soins médicaux appropriés.

“Ce sont les services d’urgence qui l’ont laissée tomber.”

Dans son rapport, Sir John a déclaré: “Je ne considère pas que les preuves me permettent de dire qu’elle n’avait absolument aucune chance de survie si le traitement médical le plus avancé avait été initié immédiatement après la blessure.”

Mais il a ajouté: “Il est fort probable que sa mort était inévitable.”

La famille de M. Atkinson a déclaré que le jeune homme de 28 ans avait été “totalement échoué à chaque étape” par les services d’urgence. Dans un communiqué, ils ont ajouté: “Il est clair qu’en raison de ces échecs, John est décédé des suites de blessures auxquelles il aurait pu et aurait dû survivre.” M. Atkinson, de Radcliffe, Gtr Manchester, a subi de graves blessures à la jambe et est décédé des suites d’une hémorragie.

L’enquête a révélé que le soignant “aurait probablement survécu” si des garrots avaient été utilisés jusqu’à 45 minutes après.

Présentant le deuxième des trois rapports sur ce qui s’est passé dans la nuit, Sir John a déclaré que les chefs de police étaient débordés et qu’il n’y avait pas eu de réponse coordonnée.

Il a déclaré que les échecs signifiaient que les médecins «trop prudents» restaient hors site. Seuls trois ont pu secourir les blessés alors que les pompiers n’arrivaient que deux heures plus tard.

Sir John a déclaré: «Toutes les personnes impliquées pensaient sans aucun doute qu’elles faisaient de leur mieux. Dans certains cas . . . leur meilleur n’était pas assez bon.

Le juge à la retraite de la Haute Cour a déclaré qu’il était clair qu’aucune leçon n’avait été tirée des attaques terroristes du 7/7 où 56 personnes sont mortes sur le réseau de transport de Londres en 2005.

Victimes : Elaine McIver, 43 ans et Saffie, 8 ans Crédit : PA

Sorrell Leczkowski, 14 ans, et Elidh MacLeod, 14 ans Crédit : PA

Nell Jones, 14 ans, et Oliver Campbell-Hardy, 15 ans Crédit : PA

Megan Hurley, 15 ans, et Georgina Callander, 18 ans Crédit : PA

Mais il a salué la bravoure des membres du public qui ont “héroïquement et de manière désintéressée” aidé les blessés et fait preuve “d’un courage et d’une compassion extraordinaires”.

Le rapport fait 149 recommandations, dont une formation médicale pour tous les flics et pompiers. Les premiers secours devraient également figurer au programme national pour tous les écoliers.

Sir John a également averti les autorités qu’elles devaient combler le “fossé de soins” entre une attaque terroriste et le temps qu’il faut pour que l’aide arrive.

Le premier rapport de l’enquête est paru en juin 2021. Il a révélé que les responsables de la sécurité et la police avaient raté au moins sept occasions d’arrêter Abedi, 22 ans. Il a également critiqué les exploitants de l’arène et sa société d’intendance.

Le troisième et dernier rapport se concentrera sur la radicalisation d’Abedi et sur ce que savaient les services de renseignement et la police antiterroriste.

Hier, le gendarme en chef de la police du Grand Manchester, Stephen Watson, « s’est excusé sans réserve » pour la réponse « inadéquate » de la force.

Il a déclaré : « Malheureusement, les défaillances combinées de GMP étaient importantes et ont contribué à la perte de vie. Aux familles et aux proches de ceux qui sont morts, je suis vraiment désolé. »

Plus de 150 survivants préparent des actions civiles en dommages-intérêts.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a salué le rapport et a déclaré qu’elle “examinerait attentivement” ses recommandations.

En août 2020, le jeune frère d’Abedi, Hashem, aujourd’hui âgé de 25 ans, a été emprisonné pendant au moins 55 ans pour son rôle dans le complot de l’attaque.