Notre rue pavée idyllique a été ruinée par une clôture laide de 6 pieds qui bloque la lumière… le conseil ne fera rien

Les habitants en colère d’une rue pavée idyllique disent que leur rue a été ruinée par une vilaine clôture de 6 pieds qui bloque la lumière.

Les conseillers ont approuvé un permis de construire pour ce que les habitants ont qualifié de « horreur cauchemardesque » pour descendre Bond Street à Prescot, Merseyside.

Ceux qui vivent dans la rue dans une rue Preston sont furieux après la construction d’une clôture de 6 pieds, bloquant la lumière Crédit : IAN COOPER PHOTOGRAPHY

La clôture a obtenu un permis de construire Crédit : IAN COOPER PHOTOGRAPHY

Tous les habitants se sont opposés à l’énorme clôture qui, selon eux, rend leur rue bien-aimée « sombre et morne ».

Mais le conseil de Knowsley a un permis de construire approuvé, ce qui signifie que le mur, qui a été érigé par une pépinière voisine, peut rester.

Et la pépinière a insisté sur le fait que la clôture était nécessaire pour protéger le parking privé contre les décharges de mouches – empêchant son propre personnel d’utiliser les zones.

Mais ceux qui vivent à proximité sont furieux du feu vert donné à la clôture.

L’employée de banque Sharon Whalley, 52 ans, a déclaré au Sun: « Je suis tellement en colère comme la plupart des gens ici.

« Cela a fait de la vie ici une misère plutôt qu’une rue pittoresque où vivre.

« Cette clôture a ruiné des choses. Elle bloque la lumière et rend tout sombre et morne. »

La femme de 52 ans a déclaré qu’elle avait l’habitude de regarder par la fenêtre les arbres – et qu’il y avait beaucoup de lumière.

Sharon a poursuivi: « Maintenant, nous devons regarder une grande clôture.

« De plus, c’est très bruyant avec tous les enfants qui jouent.

« J’ai beaucoup de réunions Zoom pendant la journée et je dois aller dans la partie la plus éloignée de la maison pour bloquer tout le bruit.

« C’est un cauchemar. Je blâme à la fois le conseil et la crèche. »

Une autre résidente, qui n’a pas voulu donner son nom, a déclaré: « C’est choquant que le conseil ait autorisé cela.

« C’est beau de regarder dans la rue et de voir tous ces pavés.

« C’est idyllique et puis vous voyez cette immense clôture et une caravane en ruine. »

‘C’EST UN CAUCHEMAR’

La crèche a mis en place la clôture pour permettre aux enfants une aire de jeux étendue.

C’était autrefois un parking appartenant à un pub voisin qui a fermé et a été transformé en crèche.

Mme Whalley a déclaré: « Nous avions un accord avec le pub pour que les habitants puissent utiliser le parking.

« Nous avions l’habitude de veiller les uns sur les autres.

« Mais cela a maintenant changé.

« La crèche utilise l’ancien parking comme une aire de jeux étendue à l’arrière de la crèche. »

Un porte-parole de la crèche a déclaré : « Nous avons érigé la clôture afin de sécuriser ce qui est notre parking privé.

« Quand j’ai parlé avec la planification, on m’a conseillé de sécuriser ma frontière, alors je l’ai fait. »

Ils ont ajouté: « Le lever et le coucher du soleil traversent et derrière les maisons de (la rue voisine) donc la clôture ne bloque aucune lumière non plus. »

Le Sun a approché le conseil pour commentaires.

Il n’est pas rare que les clôtures fassent des ravages dans les quartiers.

Une grand-mère est restée furieuse après que sa voisine ait soudainement construit une clôture en bois de 6 pieds lui bloquant la vue avant de lui dire de faire un changement.

Un autre a révélé qu’ils avaient dépensé 9 000 £ pour rénover leur clôture – puis leurs voisins l’ont tournée à 180 degrés pour qu’ils aient le côté intelligent.