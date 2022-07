Notre rue est envahie de rats - c'est tellement mauvais que nous ne pouvons pas manger à l'intérieur et ma voisine pleure pour dormir... personne ne m'aidera

Des voisins HORRIFIÉS affirment que leur rue est tellement envahie par les rats qu’ils ne peuvent pas manger à l’intérieur de leur propre maison.

Des essaims de mouches infestent également la route résidentielle de Salford, dans le Grand Manchester, rendant la vie de ceux qui y vivent “l’enfer”.

La résidente Emma Martin devant sa maison infestée de rats et de mouches à Salford Crédit : MEN Media

La mère tient des crottes de rat dans la maison qu’elle partage avec sa fille de trois ans Crédit : MEN Media

Une mère dit qu’elle et sa fille de trois ans ne peuvent pas dîner dans leur cuisine sans être harcelées par la vermine.

Et d’autres pleurent pour dormir la nuit car ils disent que personne ne fera rien pour aider.

Les propriétés de Rake Lane, à Swinton, sont gérées par l’association de logement social Salix Homes, mais les locataires affirment n’avoir reçu aucune aide malgré des plaintes répétées.

Salix Homes accuse un “problème environnemental plus large dans la région” et affirme avoir mis en place des “mesures préventives”, notamment en réduisant les sous-bois et en comblant les trous extérieurs.

Emma Martin a déménagé sur la route il y a cinq mois après qu’elle et sa fille Margot soient devenues sans abri.

L’homme de 37 ans a déclaré avoir été “envahi” par des mouches et des rats sous le plancher dès son emménagement.

“Je suis à bout de nerfs”, a-t-elle déclaré. “Le volume de mouches ici est dégoûtant à tel point que je ne nourrirai pas Margot ici.

“Les rats sont terrifiants. Nous sommes dans un enfer vivant.”

Son voisin Michael Benson, qui habite une maison particulière en face, a convenu que les conditions de vie étaient révoltantes.

Tenant un sac en plastique rempli de mouches mortes, l’homme de 58 ans a déclaré: “Les mouches dans cette zone sont horribles et il y a de la vermine partout.”

Zoe Brooks, 26 ans, résidente de Rake Lane depuis huit ans, a ajouté : “Je suis en proie aux mouches et aux rats depuis le jour où j’ai emménagé, mais on m’a dit que c’était au locataire de s’en débarrasser.”

Et Demi-lei Keighley, qui vit également dans la rue, a déclaré qu’elle avait atteint un “point de rupture” et pleurait régulièrement pour s’endormir la nuit.

“J’ai eu une infestation de rats/souris et à un moment donné, ça s’est tellement aggravé que j’ai dû physiquement me confiner dans une pièce où il n’y en avait pas autant”, a-t-elle déclaré.

“Je pouvais les entendre gratter à l’intérieur de mes plinthes et de mes murs et ils ont fini par se frayer un chemin jusqu’à ma maison pour laquelle j’ai dépensé beaucoup d’argent.

“Il y avait des trous partout. J’ai aussi trouvé des excréments sur ma télévision, mon canapé, ma table, les côtés de la cuisine, ma machine à laver, ma cuisinière et même mon lit.

“Je suis arrivé au point de rupture absolu. J’avais cinq jours avant de donner naissance à mon bébé qui allait déjà avoir trois semaines d’avance.

“J’ai supplié le conseil de m’aider mais ils ont refusé. J’ai un e-mail le déclarant.

“Je me suis endormie en pleurant parce que je me sentais comme un échec sachant que je ne pouvais pas fournir un foyer sûr et hygiénique à mon nouveau-né.”

Un e-mail envoyé aux locataires de Salix Homes disait: “Si vous pensez que les rongeurs passent à certains points d’accès, vous pouvez créer un travail avec notre équipe de réparations pour combler les trous, mais nous ne sommes pas en mesure de traiter ou de financer cela.

“Si vous n’êtes pas en mesure de financer le traitement, vous souhaiterez peut-être parler à Salford Assist, qui pourra peut-être vous aider.”

Sue Sutton, directrice générale de Salix Homes, qui a pris possession des propriétés en 2019, a déclaré: “Salix Homes s’engage à fournir et à maintenir des normes élevées dans toutes nos maisons et communautés et nous prenons très au sérieux les plaintes de nos locataires s’ils se sentent ceux les normes ne sont pas respectées.

“Nous sympathisons vraiment avec les préoccupations des résidents, mais cela fait partie d’un problème environnemental beaucoup plus large dans la région et nécessite une approche multi-agences travaillant aux côtés du conseil municipal de Salford et des propriétaires d’entreprises locales pour trouver une résolution à long terme.

“Suite au rapport initial des résidents en janvier de cette année, concernant un problème de vermine dans les propriétés, qui sont situées à proximité d’une zone industrielle, nous avons enquêté sur la question et chargé le département de la santé environnementale du conseil de Salford de mettre en place une série de mesures préventives. en place, et a également traité un certain nombre de propriétés dans la région – toutes approuvées comme étant claires et nous n’avons reçu aucun autre rapport de résidents concernant des rats ou des souris dans les propriétés concernées, nous étions donc convaincus que le problème avait été résolu.

“Cependant, nous pouvons confirmer que nous avons récemment reçu un rapport d’un résident de Rake Lane concernant des mouches et de la vermine sur la propriété.

“Après avoir fait plusieurs tentatives avec le locataire pour convenir d’un moment opportun pour effectuer une visite à domicile, nous nous sommes rendus au domicile en question le 25 juillet pour rencontrer le résident et discuter de ses préoccupations. Nous avons également rencontré d’autres résidents lors de cette visite.

“Nous avons été très déçus que lors de cette visite, nous ayons identifié un problème de mouches dans certaines propriétés et nous compatissons et comprenons pleinement les préoccupations des résidents.

“Malheureusement, les propriétés sont situées à proximité d’une zone industrielle, qui comprend des installations d’élimination des déchets.

“Nous sommes actuellement en contact avec des partenaires, notamment le conseil de Salford et des entreprises locales, pour identifier des solutions à long terme.

“Cependant, entre-temps, Salix Homes a accepté de couper les sous-bois, qui sont actuellement situés à l’arrière des propriétés, et de combler un autre trou externe qui a été identifié comme mesure préventive pour dissuader la vermine.”

Le conseil municipal de Salford a refusé de commenter.

Des voisins affirment que les mouches “infestent” la région Crédit : MEN Media

Les infestations ont transformé la route en un «enfer vivant», disent les habitants Crédit : MEN Media