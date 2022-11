Notre rue est en guerre après que notre voisin ait recouvert sa maison de graffitis – cela ne correspond pas à la zone et a divisé les opinions

Une rue résidentielle TRANQUILLE est en guerre pour une maison recouverte de peinture aux couleurs vives.

Les résidents Nick et Megan Underwood ont recouvert leur maison mitoyenne d’une peinture murale de style graffiti – et tout le monde n’en est pas content.

Alors que certains voisins “adorent” l’œuvre d’art de la déclaration et pensent qu’elle anime la région, d’autres ne pourraient pas être plus en désaccord.

Ils disent que la scène représentant un pont-canal historique local est un peu une horreur et ne correspond pas à leur communauté “normale”.

Nick, 31 ans, et sa femme Megan, 33 ans, ont embelli leur propriété à Swindon, dans le Wiltshire, en demandant à des artistes de rue de peindre toute la façade.

Les passants ne peuvent pas manquer le design coloré qui, selon le couple, “symbolise l’évolution de la ville”.

Le constructeur Nick a déclaré: “Je savais que je voulais une peinture murale sur la maison car nous ne pouvions pas nous débarrasser de l’enduit à l’extérieur, donc c’était comme une solution.

“Au cours de la dernière année, j’ai rencontré environ cinq artistes différents et je leur ai demandé s’ils seraient capables de faire une peinture murale.

“Puis un vendredi soir à la mi-octobre, je rentrais chez moi en voiture et j’ai vu la peinture murale la plus étonnante sur un mur à Swindon.

“Heureusement, il y avait un homme qui finissait toujours de peindre le coin, alors j’ai demandé s’il était intéressé à être chargé de faire quelque chose.

“Il n’était pas sûr au début, mais a fini par accepter et tout s’est bien passé.”

Les artistes, Ed Poster et Mickey Raw, ont vu une photographie du pont et se sont mis à le peindre à l’extérieur de la maison de Nick et Megan.

Le vrai pont a été construit à l’origine en 1883 et est connu sous le nom de Skew Bridge car il traversait le canal en biais.

Maintenant que c’est terminé, Nick dit que les voisins et les passants reconnaissent toujours la structure et adorent la peinture, pour laquelle ils ont payé 1 200 £ plus le coût de l’échafaudage.

“Les voisins d’en face, sauf un, ont dit qu’ils avaient déplacé leur lit dans leur chambre pour qu’ils puissent le voir”, a-t-il déclaré.

“Absolument tout le monde passe devant et dit ‘wow c’est le pont-canal’. C’est vraiment bien que les gens l’aiment et se sentent connectés.”

Rob Lord, qui habite à proximité, a qualifié le produit fini de “charmant”.

L’homme de 64 ans, qui est à la retraite, a déclaré: “Ça a l’air mieux que toutes les autres maisons, je dirais, ça se démarque à coup sûr.

“Je peux l’utiliser pour donner des directions à d’autres personnes. J’avais l’habitude de leur dire de passer devant le pub mais ils ont tous fermé, alors maintenant je dis “si vous passez devant la maison peinte” à la place.”

La technicienne en informatique Begonia Sepa habite juste en face et dit qu’elle “adore ça”.

“Je pense que c’est fantastique”, a ajouté le joueur de 43 ans. “Cela illumine tellement la région. Je pense que cela inspirera les gens à faire quelque chose de similaire.”

Tonia Craig, 55 ans, et Nazreth Gomus, 53 ans, ont convenu que c’est exactement ce dont la communauté a besoin.

La chercheuse Tonia a déclaré : « C’est beau et illumine l’endroit », tandis que Nazreth, un chef, a ajouté : « Je peux le voir de la fenêtre de ma chambre quand je me réveille et j’aime ça, c’est très agréable.

Et la retraitée Hilary Loveday, 63 ans, a déclaré qu’elle aimerait vivre à côté d’un chef-d’œuvre comme celui-là.

Mais parler à d’autres personnes vivant dans le quartier a révélé que tout le monde n’est pas fan du travail de peinture audacieux.

Josie Lewis, 70 ans, a déclaré: “Je ne pense pas que cela fonctionne dans ce domaine ou à Swindon.

“Je connais des artistes qui peignent des maisons, mais ce n’est jamais que le côté d’une extrémité d’une maison mitoyenne, jamais une au milieu entre toutes ces vieilles maisons normales.

”Je sais que ce n’est pas chez moi, mais je ne ferais pas ça et je n’aimerais pas non plus que l’un de mes voisins fasse ça.

“Pour qu’il soit juste au milieu d’une rangée de vieilles maisons traditionnelles, ça a l’air bizarre. Ce n’est tout simplement pas conforme à la région et je pense qu’on leur demandera de le démolir.”

Judie Rouse a convenu qu’il “ne correspond pas à la zone” et devrait être supprimé.

L’homme de 77 ans a déclaré: “C’est assez horrible quand on y pense.

“Les maisons le long de ces routes sont si vieilles et faites de briques spéciales qu’il est totalement déplacé de les recouvrir avec quelque chose comme ça.

“Il est difficile de faire en sorte que Swindon ait l’air pire, je suppose, mais si une maison faisait ça à ma fermeture, le monde imploserait.”

Toribia Agular, 71 ans, a admis que c’était “artistiquement agréable” mais a insisté sur le fait que c’était “un peu déplacé”.

Et Emma Hosking, qui est au chômage, a déclaré que c’était “trop ​​coloré” pour elle.

Le joueur de 38 ans a ajouté: “Je ne serais pas tenté de le faire moi-même, mais chacun à son goût, je suppose.

“Ce n’est pas vraiment quelque chose que je veux voir plus ici, ça ne correspond pas tout à fait.

“J’espère que ça ne se propagera pas trop parce que ce n’est pas tout à fait mon truc, mais c’est bien que ce soit du pont-canal à l’arrière.”

