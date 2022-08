Notre rue est couverte de boue et nous ne pouvons pas ouvrir nos fenêtres alors que les constructeurs de cauchemars détruisent notre quartier

Les habitants FURIEUX d’une rue autrefois calme disent que leur quartier a été ruiné par des constructeurs cauchemardesques qui laissent leur route couverte de boue et les empêchent d’ouvrir leurs fenêtres.

Mandy Bailey, 54 ans, dit que les travaux de construction “horribles” qui se déroulent près de son cul-de-sac dans le Berkshire ont également vu des constructeurs remplir les places de parking des résidents, inonder la route et pomper les vapeurs de diesel si fortes qu’un résident a dû déménager .

Les travaux de construction d’un cul-de-sac dans le Berkshire ruinent le quartier, selon Mandy Bailey, résidente Crédit : Hyde News & Pictures

Mandy dit que les vapeurs de diesel du site sont si fortes qu’un voisin a dû déménager Crédit : Hyde News & Pictures

Les travaux verront neuf maisons construites – deux logements de trois chambres, une maison de quatre chambres, quatre appartements de deux chambres et deux appartements d’une chambre.

Et malgré l’opposition précédente des voisins, le permis de construire a été accordé par le Bracknell Forest Council en août de l’année dernière.

La construction est entreprise par Nicholas King Homes, qui a refusé de commenter la question.

Mandy a déclaré qu’elle ne savait pas combien de temps la construction devrait prendre et a déclaré au Sun hier: “Cela a gâché notre été, nous ne pouvons pas ouvrir les fenêtres à cause de l’odeur des vapeurs de diesel et mon fils aîné se plaint de se sentir malade.

“Alice d’à côté souffre d’asthme et le travail a aggravé son état de santé.

“Une autre résidente, Hilary, a parfois dû déménager ailleurs à cause de ses problèmes de santé.

“La saleté est absolument horrible, il y a toujours des charges sur les voitures, nous nettoyons les vitres mais à quoi ça sert, c’est de nouveau sale tout de suite.

“Ils sont censés fournir quelque chose pour laver la route, mais ils ne l’ont pas fait.

“Ils ont inondé la route et utilisé de l’écorce pour remplir le drain à ciel ouvert, mais cela ne fera rien. Il va simplement pourrir.

“Les voisins doivent emprunter leur chemin arrière derrière la maison pour se rendre à notre parking.

“Les constructeurs utilisent nos parkings. Il ne reste qu’un petit tronçon de route dans notre parking.

“Ils creusent la route principale, à travers le parking et la route ne peut pas accueillir leurs camions.

“La route est un cul-de-sac, il y a à peine assez de place pour une voiture, ce n’est qu’un petit lotissement et d’énormes camions de travaux essaient d’accéder à la route.”

Mandy, qui vit à Old Farmhouse Row, Warfield, depuis 14 ans, a déclaré qu’elle était également confrontée à un manque d’intimité.

Le travailleur social a ajouté: “Je suis assis dans le jardin à l’extérieur et je dis” bonjour, comment allez-vous “aux constructeurs à quelques mètres.

“L’immeuble qu’ils construisent a trois étages, il donne donc sur notre maison.

“Nous devrons faire face aux dépenses d’installation de stores et de couvre-fenêtres dont nous n’avions pas besoin auparavant.

“Le principal problème est le conseil – ce sont tous des problèmes que nous leur avons soulevés, mais ils ne font rien, ils veulent l’argent des constructeurs.”

Le directeur exécutif du Bracknell Forest Council pour le lieu, la planification et la régénération, Andrew Hunter, a déclaré au Bracknell News que le conseil est conscient que les résidents ont soulevé des inquiétudes et qu’il a été en contact régulier avec eux et le promoteur.

Il a expliqué que les résidents doivent signaler les plaintes à l’équipe d’exécution de la planification du conseil.

Lorsqu’on lui a demandé si la déclaration de M. Hunter était correcte, Mandy a déclaré: “Ils ne sont pas en contact régulier et nous signalons les problèmes directement, mais rien n’est jamais fait.

“C’est tellement frustrant de ne pas avoir de réponses. Vous recevez rarement une réponse par e-mail, et quand vous le faites, ils disent toujours qu’ils ne s’en occupent pas.

“Mais ils ne vous passent jamais à quelqu’un d’autre qui s’en occupe.”