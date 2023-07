Notre routine de soins capillaires préférée

Crédit d’image : Prostock-studio / Shutterstock

Il est essentiel de développer une routine de soins capillaires adaptée à votre style de vie si vous voulez des mèches luxuriantes et d’apparence saine. Développer une routine qui fonctionne pour vous garantit que vos mèches restent saines et fortes tout en évitant tout dommage causé par un coiffage trop chaud. Il peut être difficile de déterminer quels produits conviennent le mieux à votre type de cheveux. Nous avons donc compilé une liste de nos produits et conseils préférés pour vous aider à mettre en place la routine de soins capillaires parfaite.

Du shampooing et revitalisant aux traitements à l’huile et aux masques capillaires, nous avons ce qu’il vous faut. De plus, nos conseils pour une routine de coiffage sans stress vous aideront à obtenir des cheveux parfaits jour après jour. Lisez la suite pour nos meilleures recommandations et conseils pour obtenir vos meilleurs cheveux.

Définir la routine de soins capillaires

Avant de plonger dans les étapes de la routine de soins capillaires, il est important de comprendre ce que cela implique. Le principe de base de cette technique étape par étape est de nettoyer en profondeur vos mèches et de les nourrir avec les produits appropriés. Le but ultime est de s’assurer que vos cheveux ont l’air et se sentent bien.

Avantages de cette routine de soins capillaires

Les avantages de cette routine de soins capillaires incluent la réduction drastique des frisottis, la prévention des pointes fourchues, le renforcement de vos mèches et l’obtention de mèches incroyablement douces ! Cette routine aidera également à protéger vos cheveux contre les dommages causés par les outils de coiffage et d’autres facteurs environnementaux.

Guide étape par étape

Pré-routine : préparer vos cheveux

Avant de commencer la routine de soins capillaires proprement dite, il est important de préparer vos cheveux pour le processus. Tout d’abord, démêlez vos mèches avec un peigne à dents larges. Cela vous aidera à vous assurer de ne pas causer de bris inutiles pendant le lavage. Une fois que vous avez terminé le démêlage, vous devez attacher vos cheveux loin de votre visage afin de pouvoir accéder à l’ensemble de votre cuir chevelu.

Application de shampooing et revitalisant

Commencez par mouiller complètement vos mèches avec de l’eau tiède. Ensuite, prenez une quantité de shampoing de la taille d’un centime et massez-la sur votre cuir chevelu en utilisant des mouvements doux. Assurez-vous de couvrir toutes les zones de votre cuir chevelu pour éliminer la saleté et les accumulations. Après vous être offert un bon massage du cuir chevelu, rincez le shampoing à l’eau tiède.

Une fois que vous avez rincé le shampoing, appliquez ensuite un après-shampooing adapté à votre type de cheveux. Si vous avez les cheveux secs, choisissez un après-shampooing axé sur l’hydratation avec des éléments hydratants tels que le beurre de karité ou l’huile de noix de coco dans sa liste d’ingrédients. L’application d’un après-shampooing aide à garder toute l’humidité emprisonnée afin que vous n’enleviez pas trop d’huile naturelle de vos mèches pendant le nettoyage. Laissez agir pendant 3 à 5 minutes avant de rincer abondamment à l’eau froide.

Conditionnement en profondeur

Le conditionnement en profondeur est particulièrement bénéfique si vous avez des mèches bouclées, crépues ou enroulées, car il aide à mieux les hydrater que le revitalisant ordinaire seul. Appliquez une quantité généreuse de revitalisant en profondeur sur toutes les zones de vos cheveux et laissez-le reposer pendant 15 à 30 minutes avant de le rincer à l’eau froide. Si vous avez le temps pendant la journée, vous pouvez également mettre un bonnet de douche et laisser le revitalisant en profondeur faire son travail pendant une heure ou deux – assurez-vous simplement de ne pas le laisser toute la nuit.

Produits coiffants

Une fois que vous avez rincé tous les produits des étapes précédentes, il est temps d’appliquer les produits coiffants. Selon le type de style que vous avez l’intention de faire (chignon, mi-haut, mi-bas, etc.), prenez tous les produits coiffants nécessaires tels que la laque, l’après-shampooing sans rinçage ou la crème hydratante pour les cheveux, si nécessaire. Terminez avec un sérum pour ajouter de la brillance et réduire les frisottis ou les mèches rebelles supplémentaires.

Résultats attendus

Lorsque cela est fait correctement, le résultat devrait être des mèches douces et rebondissantes pleines de vie! Vos mèches doivent également avoir l’air brillantes et légères sans être grasses ou alourdies par l’accumulation de produit. De plus, si elle est exécutée correctement au fil du temps, cette routine de soins capillaires devrait contribuer à améliorer la santé globale de vos cheveux puisque toutes les zones sont nettoyées et nourries correctement à chaque lavage.

Conseils de suivi

Assurez-vous de faire suivre tous les traitements revitalisants en profondeur d’un hydratant léger pour les cheveux – cela aide à conserver toute cette humidité précieuse ajoutée à vos mèches pendant le traitement. De plus, utilisez toujours des protecteurs thermiques avant les outils de coiffage tels que les fers à friser ou les sèche-cheveux pour éviter de causer des dommages causés par la chaleur au fil du temps.

Conclusion

En suivant régulièrement notre routine de soins capillaires préférée, vous êtes sûr d’obtenir des mèches parfaitement saines en un rien de temps ! Avec le bon assortiment de produits, quelques étapes simples chaque jour de lavage, suivies de conseils d’entretien appropriés entre les lavages, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’avoir des mèches endommagées ou cassantes.

