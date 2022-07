Notre route est en proie à des files d’attente après que le conseil désemparé ait gaspillé 25 000 £ en changeant la limite de vitesse à 30 mph – cela a empiré les choses

Les LOCAUX ont fustigé un conseil pour avoir dépensé 25 000 £ en espèces du contribuable pour changer la limite de vitesse sur leur route de 40 mph à 30 mph.

Bien que les flics aient déclaré que le déménagement ne ferait aucune différence “significative”, le conseil municipal de Southampton a fait le changement – ​​et ses habitants sont devenus furieux.

Les conducteurs sont rappelés par ce panneau qu'ils sont désormais limités à 30 mph sur A33 Bassett Avenue

La décision du conseil d'abaisser définitivement la limite de vitesse à 30 mph sur cette route a fait l'objet de critiques

Les résidents qui utilisent la route insistent sur le fait qu’elle devrait rester à 40 mph pour réduire la congestion et disent que le coût «ridicule» est un gaspillage des ressources du conseil qui entraînera des files d’attente plus longues.

Ils ont déclaré que les conducteurs traitaient la route “comme une piste de course” et les réveillaient au milieu de la nuit – avec la crainte que la réduction de la vitesse ne fasse qu’empirer la circulation plutôt que de résoudre le problème.

La limite de vitesse a été abaissée pour aider à installer des pistes cyclables et améliorer la sécurité routière.

S’adressant au Sun Online, Peter Holmes, épuisé, a déclaré qu’il conduisait dans la région depuis 1957 et qu’il était à bout de souffle.

Le technicien automobile à la retraite, 82 ans, a déclaré: «Rien ne changera. C’est comme une piste de course, de nuit comme de jour.

“Le bruit et les tuyaux d’échappement gonflés sont le plus gros problème. Nous nous réveillons au milieu de la nuit.

« Ce n’est pas seulement ici, c’est partout en général. Personne ne respectera la limite de vitesse. Tout le monde est pour soi.

« Je pilote depuis 1957, je sais ce que c’est. Je le déteste maintenant, j’adorais ça avant.

Le conseil a défendu la décision, affirmant que la décision avait été prise pour aider à rendre les routes plus sûres après avoir reçu le soutien du public.

Mais la voisine Marilyn Kelly a déclaré qu’elle doutait que ce déménagement coûteux améliore la sécurité.

Le coiffeur à la retraite, 84 ans, a ajouté: “25 000 £, c’est ridicule, ils ont d’autres choses pour lesquelles ils peuvent dépenser ça.”

Pendant ce temps, le promoteur immobilier local Ram Singh, 49 ans, a déclaré: “Le changer à 30 signifie simplement que davantage de trafic ralentit.

“Les files d’attente se sont aggravées, surtout quand ils ont aménagé la piste cyclable, ce qui était un gaspillage total d’argent, ils l’ont simplement retirée.

“Dépenser 25 000 £ pour changer les panneaux n’est qu’un autre gaspillage de ressources. Les personnes qui dirigent ces conseils n’en ont aucune idée.

“Ils pourraient simplement mettre plus de feux de circulation ou quelques passages pour piétons, car j’ai deux enfants et ils doivent marcher jusqu’aux feux de circulation pour traverser.”

La police du Hampshire a recommandé que la route reste à 40 mph, déclarant qu’elle était appropriée pour cette route principale et que la modification de la limite “ne verra aucune réduction significative des vitesses globales”.

Mais cette décision a été bien accueillie par certains habitants, le cycliste David Leighton, 67 ans, déclarant: «En tant que conducteur, je l’aime comme un 40. Mais en tant que cycliste, je l’aime comme un 30.

« 50 ou 60, ce serait trop rapide, mais 40, c’est bien. Je ne pense pas que ce soit une vitesse excessivement dangereuse.

« C’est la principale voie d’accès à la ville et vous voulez pouvoir faire entrer et sortir rapidement les voitures de la ville.

«Je pense que le conseil a voulu prendre une décision pendant des années au sujet de la piste cyclable et a eu l’occasion de faire quelque chose de stupide pendant la pandémie, mais cela n’a pas duré longtemps.

“Je pense juste qu’au lieu que les gens fassent 50 sur 40, ils feront maintenant 40 sur 30, donc il y a un certain degré de contrôle.”

Et Kelly Baker, 49 ans, maman de trois enfants, a déclaré: «Le trottoir est si étroit et les camions tonnent sur la route. Une fois, je marchais avec mon fils et une voiture a coupé le trottoir juste à l’endroit où nous marchions.

“C’était mieux avec la piste cyclable, je me sentais un peu plus en sécurité.

Le conseiller Eamonn Keogh, membre du Cabinet chargé des transports et de la régénération du district, a déclaré : « La modification de la limite de vitesse a reçu le soutien du public.

“Il s’aligne sur DfT [Department for Transport] politique, soutient notre programme de communautés à 20 mph et nos pistes cyclables, et contribue à ralentir la circulation pour des routes plus sûres pour tous.

Cette route est au centre d'une ligne chauffée sur les limites de vitesse à Southampton

Marilyn Kelly pense qu'il est ridicule de dépenser autant d'argent pour des changements de route