Notre riche voisin a fermé notre RUE pour construire une mini forêt dans son jardin de devant… c’est comme vivre derrière une barricade

Un restaurateur MILLIARDAIRE a suscité la fureur de ses voisins à propos de son projet de construire une mini forêt dans son jardin de devant.

Richard Caring, qui possède les célébrités The Ivy et Sexy Fish à Mayfair, a été enfermé dans une bataille de cinq ans avec les habitants.

Richard Caring, avec sa femme Patricia, a été critiqué par ses voisins Crédit : Getty

L’homme de 74 ans prévoit de créer une forêt urbaine chez lui dans l’exclusif Onslow Square à Kensington, dans l’ouest de Londres.

Le Royal Borough de Kensington et Chelsea lui a accordé la permission de fermer une partie de la route pendant deux semaines afin qu’une grue puisse soulever des arbres matures au-dessus des maisons mitoyennes voisines.

Mais des habitants furieux ont accusé le conseil d'”acquiescer aux caprices d’un milliardaire qui veut un beau jardin”.

David Erb a déclaré au Guardian : “Il est absolument faux qu’un seul homme, avec une énorme fortune, puisse perturber la vie de milliers de personnes.”

L’ingénieur logiciel, qui pense que les arbres pèsent plus de cinq tonnes, a poursuivi : “Ils ferment souvent aussi le trottoir et on commence à avoir un peu l’impression de vivre derrière une barricade.”

Le magnat a acheté la maison d’un acre en 2018 pour environ 40 millions de livres sterling et l’a démolie.

Il a ensuite construit une propriété de 13 400 pieds carrés et y a emménagé avec sa seconde épouse, Patricia Mondinni.

Les plans de la maison de Caring comprennent un sous-sol à deux étages avec une piscine, une salle de soins de beauté et un hammam.

Les voisins ont déjà soulevé des problèmes et accusé le milliardaire d’avoir enfreint les règles d’urbanisme.

Le conseil a déclaré: “Tout le monde peut nous demander la fermeture d’une route, des résidents souhaitant transporter des objets lourds chez eux aux entreprises de services publics effectuant des réparations et des améliorations.

«Bien que nous ne puissions pas refuser ces demandes de manière déraisonnable, nous comprenons que les fermetures peuvent être gênantes et faisons de notre mieux pour minimiser toute perturbation.

« Dans ce cas, nous avons annoncé la fermeture dans les médias locaux et sur notre site Web plusieurs semaines à l’avance et le demandeur a remis en mains propres une lettre à plus de 600 foyers de la région.

“Nous avons également encouragé le demandeur à effectuer les travaux pendant les vacances scolaires pour éviter de perturber le trafic scolaire et avons informé Transport for London et les services d’urgence de la fermeture prévue.”

Caring n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le drame s’est déroulé sur Onslow Square à Kensington (stock image)