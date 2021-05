Notre revue vidéo ZTE Axon 30 Ultra 5G est sortie

Le premier téléphone de la série Axon 30 de ZTE est le membre Ultra. C’est tout à fait le produit phare avec un chipset Snapdragon 888, trois tireurs 64MP et un quatrième téléobjectif périscope 13MP, ainsi qu’un grand écran AMOLED 144Hz.

Nous avons déjà publié notre critique écrite, et maintenant la version vidéo est également sur notre chaîne YouTube.

L’Axon 30 Ultra ressemble définitivement à la pièce avec son corps mince et élégant. Il peut manquer de fonctionnalités telles que la certification IP68 ou la recharge sans fil, mais comme Will le mentionne dans la vidéo, cela aide le prix à rester un peu plus bas par rapport aux autres produits phares.

Le taux de rafraîchissement de 144 Hz est d’une utilité plutôt limitée – seule l’interface utilisateur l’utilise et tous les jeux sont en fait plafonnés à 120 Hz.

L’Axon 30 Ultra est livré avec le propre MyOS 11 de ZTE en plus d’Android 11, et il a l’air assez propre et stocké en dehors des notifications. Il y a des modifications et des améliorations mineures qui pourraient être désactivées si elles vous dérangent de quelque façon que ce soit.

L’un des principaux arguments de vente de ce téléphone est la configuration de l’appareil photo. Cependant, nos tests ont déterminé que les performances sont légèrement supérieures à la moyenne, ce qui n’est pas tout à fait ce à quoi vous vous attendriez avec ce genre de matériel impressionnant.

Pourtant, le verdict est clair – oui, le téléphone manque de fonctionnalités phares, comme un slot microSD, par exemple, mais au final, il ne coûte que 749 $ ou 849 $. Et c’est un compromis que beaucoup accepteront avec plaisir.