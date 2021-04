Après notre revue vidéo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, il est temps de tourner notre attention sur le 4G Mi 11 Lite dans notre dernière analyse vidéo. C’est 100 € moins cher ici en Europe par rapport au modèle 5G, alors les compromis valent-ils l’argent économisé? Rejoignez-nous alors que Will décompose les avantages et les inconvénients du Mi 11 Lite.

Xiaomi a opté pour un design à double verre avec le Mi 11 Lite 4G, bien que ce modèle apporte un retour brillant au lieu du mat que nous avons vu sur le modèle 5G. Comme le nom «Lite» l’indique, le téléphone est vraiment mince et fait pencher la balance à seulement 157 grammes.

Mi 11 Lite 5G (à droite) à côté de Mi 11 Lite 4G (à gauche)

L’écran AMOLED 6,55 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FHD + offrait ici une expérience lumineuse et vivante. Il est important de noter que le modèle 4G est livré avec le support HDR10 au lieu de HDR10 + sur la version 5G et la protection Gorilla Glass 5 par rapport au GG 6.

Vous obtenez également un jeu de tir selfie 16MP ici, bien que nous ne puissions pas vraiment faire la différence en comparant avec le vivaneau 20MP du modèle 5G. La configuration des haut-parleurs stéréo était très bruyante et fonctionnait exactement comme le modèle 5G.

La plus grande différence vient du département chipset où nous avons le SoC Snapdragon 732G au lieu du Snapdragon 780G. Les performances dans les tâches quotidiennes sont similaires dans les deux cas, même si vous pouvez remarquer une différence dans les titres de jeu plus exigeants. Bien sûr, la connectivité 5G est une autre différence, mais son utilisation dépend de la qualité de sa mise en œuvre dans votre région.

Vous pouvez lire notre critique écrite détaillée de Mi 11 Lite pour nos impressions détaillées et nos échantillons d’appareils photo.