Notre revue vidéo Xiaomi 12T est en ligne

La semaine dernière, Xiaomi a dévoilé les 12T et 12T Pro, son fleuron ‘pas tout à fait haut de gamme’ ligne. Ceux-ci viendront compléter les 12 et 12 Pro du portefeuille international de l’entreprise à l’avenir, et ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses.

Ceux-ci sont tous décrits dans nos revues écrites complètes du 12T et du 12T Pro, mais aujourd’hui, nous voulons attirer votre attention sur notre revue vidéo Xiaomi 12T qui vient d’être publiée. Vous pouvez le voir intégré ci-dessous, bien sûr.

Dans ce document, nous essayons de distiller le “moindre” du duo jusqu’à son essence, puis de vous le révéler dans un package concis de moins de huit minutes. Si vous voulez tout savoir sur les choses sérieuses, dirigez-vous directement vers nos critiques écrites, mais si vous voulez avoir un aperçu rapide (et divertissant) de ce à quoi vous attendre, alors la version vidéo est parfaite pour vous.

Comme d’habitude, Will passe en revue toutes les principales fonctionnalités du téléphone – la qualité de la construction et de l’écran, la qualité des haut-parleurs, le logiciel, les performances, la durée de vie de la batterie et bien sûr la qualité de l’appareil photo. Asseyez-vous et profitez du trajet!