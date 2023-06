Notre revue vidéo vivo X Flip est en ligne maintenant

En avril, vivo a dévoilé le X Fold2 – son smartphone pliable horizontalement de deuxième génération. Parallèlement à cela, la société a également présenté son premier pliable à clapet, baptisé vivo X Flip. Le vivo X Flip est livré avec le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 4 400 mAh. L’écran pliable FullHD+ 120 Hz du smartphone mesure 6,74 pouces de diagonale, tandis que l’écran de couverture a une diagonale de 3 pouces.

Nous avons déjà examiné le vivo X Flip et avons trouvé qu’il réussissait beaucoup de choses dès le premier essai malgré le retard à la fête à clapet. Pour commencer, le vivo X Flip est presque sans pli à l’intérieur et a une autonomie de batterie de premier ordre. Il dispose également d’un excellent système de caméra polyvalent pour un smartphone pliable verticalement avec une mise en œuvre utile de l’écran de couverture pour les photos.

Vous pouvez lire notre critique écrite détaillée ici pour en savoir plus sur le vivo X Flip. Mais si vous préférez une version vidéo à la place, nous l’avons aussi. Vous pouvez regarder notre revue vidéo vivo X Flip ci-dessous, où notre hôte YouTube Will vous explique les avantages et les inconvénients du premier clapet pliable de vivo en moins de 10 minutes.