Notre revue vidéo Tecno Camon 19 Pro est maintenant disponible

Tecno n’est certainement pas un nom familier à travers le monde, mais sur les marchés où il est présent, il est difficile d’ignorer la valeur qu’offre la marque. La gamme d’appareils Camon se concentre sur l’apport de grands écrans et de bonnes performances de caméra pour le prix, et le prix est bas, d’où la proposition de valeur que nous mentionnions ci-dessus.

Nous avons déjà mis le dernier né de la famille, le Camon 19 Pro, à l’épreuve de notre processus d’examen approfondi complet, et il est maintenant temps que notre examen vidéo sorte du four. C’est court, c’est frais et c’est complet – dans le but de vous donner un aperçu rapide de ce qu’est ce téléphone et où il se démarque. Alors regardez-le ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez.

Will passe en revue la conception, les matériaux et la qualité de fabrication du téléphone, la décision inhabituelle d’éviter un appareil photo ultra-large pour un téléobjectif approprié, les spécifications de l’écran et les problèmes de luminosité et de temps de réponse des pixels, la présence d’écouteurs dans la boîte, la qualité audio et le volume , le lecteur d’empreintes digitales, l’interface utilisateur et les bloatwares, le chipset et les performances, l’autonomie de la batterie, la vitesse de charge et bien sûr la qualité de l’appareil photo.