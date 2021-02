Nous avons récemment publié notre critique écrite de Redmi Note 9T et il est maintenant temps pour notre version vidéo. C’est le téléphone 5G le plus abordable de la marque à seulement 229 €, mais est-il assez bon pour répondre à vos besoins quotidiens et comment se compare-t-il à vos concurrents?

Le Note 9T dispose d’un corps en plastique avec une finition bien texturée à l’arrière. La qualité de fabrication est solide et vous obtenez certainement un appareil lourd pesant 200 grammes. L’écran LCD IPS de 6,53 pouces est décent dans les environnements à la lumière du jour, bien que la reproduction des couleurs et la luminosité maximale laissent un peu à désirer. Le panneau arbore une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz.

Le chipset MediaTek Dimensity 800U 5G associé à 4 Go de RAM exécutait toutes les tâches quotidiennes très bien et offrait des performances similaires aux téléphones Snapdragon 690 que nous avons testés. L’endurance de la batterie était excellente à notre époque avec le Note 9T, car elle a atteint 118 heures impressionnantes lors de nos tests propriétaires. À l’arrière, l’appareil photo principal de 48MP a fourni une bonne préservation des détails et une plage dynamique adéquate tout en préservant une précision des couleurs décente.