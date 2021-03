L’appareil photo principal de 48 MP a livré de très bons clichés à la lumière du jour avec des couleurs un peu plus chaudes tandis que les capteurs ultra-larges et macro étaient moins impressionnants. Le Snapdragon 662 a bien géré les tests et l’utilisation dans le monde réel, bien qu’il y ait une baisse de cohérence avec les jeux plus exigeants.

Dès le départ, le 9T est presque identique à une autre offre budgétaire récente – le Poco M3. Les spécifications sont similaires dans tous les domaines, même si vous obtenez un design plus atténué avec le Redmi 9T et un prix demandé légèrement plus élevé de 140 € par rapport à 120 € sur le Poco M3. Vous obtenez une caméra ultra-large 8MP supplémentaire sur le 9T ainsi qu’une protection anti-éclaboussures (non classée IP cependant). Un autre ajout clé est le NFC, bien que son marché dépende.

