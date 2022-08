Notre revue vidéo OnePlus Nord 2T est sortie

Bien que le OnePlus Nord 2T arrive près d’un an après le Nord 2, il s’agit en fait plutôt d’un rafraîchissement avec des mises à jour incrémentielles. Même ainsi, le Nord 2T succèdera finalement au Nord 2 dans les rayons des magasins.

Alimenté par le Dimensity 1300 et équipé d’un chargeur plus puissant de 80 W, le Nord 2T a récemment reçu sa critique écrite détaillée et il est maintenant temps pour la version vidéo.

Prenez place confortablement pendant que Will vous dit tout ce que vous devez savoir sur le OnePlus Nord 2T et ses performances réelles.