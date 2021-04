Bien qu’il soit facile de se faire surprendre par son frère Pro, le OnePlus 9 est une alternative performante à moindre coût. Vous regardez un grand écart, en particulier aux États-Unis où (pour une raison inconnue), la version de base 8/128 Go du 9 Pro n’est pas disponible. Cela signifie que vous pouvez avoir le téléphone vanilla pour 730 $ ou le 12/256 Go Pro pour 1070 $.

Les problèmes de disponibilité coupent dans l’autre sens en Europe. Le OnePlus 9 (au prix de 700 €) arrive bientôt et vous devez déposer une caution de 100 € pour réserver une place dans la file d’attente. Les ventes réelles commenceront dans 13 jours. En revanche, le OnePlus 9 Pro (900 €) est prêt à être expédié en 24 heures. L’Inde l’obtiendra un peu plus tôt, le OnePlus 9 sera disponible dans 8 jours (à 55000 ₹).

Il est prudent de dire que vous avez le temps de réfléchir à vos options. Notre revue vidéo est un excellent point de départ – en seulement 10 minutes, elle couvre tout, de la sensation du cadre en plastique à la comparaison avec le 8T à un examen approfondi de la qualité de l’image.

Vous pouvez également lire notre critique écrite (si vous ne l’avez pas déjà fait). L’appareil photo Hasselblad à l’arrière n’est pas aussi bien équipé que sur le Pro – pas d’OIS et pas de téléobjectif non plus. De plus, bien qu’il s’agisse du premier modèle non Pro à avoir une charge sans fil, il est lent et disponible uniquement en Amérique du Nord et en Europe.



Le OnePlus 9 a le logo Hasselblad, mais son frère Pro obtient le matériel le plus impressionnant

L’écart de fonctionnalités entre le modèle vanille et le Pro est plus grand que jamais. Pourtant, la différence de prix est la même (les 8 et 8 Pro sont également lancés à 700 € et 900 €, respectivement). Et c’est avec le 9 qui perd du terrain face au 8T (600 €), qui avait un OIS (bien que sur un capteur plus petit) et un cadre en aluminium. Le modèle OnePlus 9 en vaut-il toujours la peine?

Ses meilleures qualités sont son chipset Snapdragon 888 et le chipset ultra rapide, l’écran et la caméra sont également bons, mais pas les meilleurs. Mais comme le souligne la critique vidéo, le facteur wow est un peu court.